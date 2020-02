Platz 1 mit 571 von 750 Punkten: Audi Q7 50 TDI quattro. XXL-SUV für Fahraktive. Viel Platz in zwei Reihen, hinten Notsitze. Tolles Fahrwerk, aber Anfahrschwäche. 20.000 Euro günstiger.

Platz 2 mit 553 von 750 Punkten: Mercedes GLS 400 d 4Matic. XXL-SUV mit Platz in drei (!) Reihen. Feiner XXL-SUV mit Platz in drei (!) Reihen. Feiner Reihensechser , cruist gern geradeaus. Aber teuer und nicht stadttauglich.

Mercedes GLS 400 d 4Matic kamen wir dreimal nicht ins 5,21 Meter Länge und 2,16 Meter Breite mit Außenspiegeln. Nee, es geht um das Gewicht. 2557 Kilo zeigt die AUTO BILD-Waage. In drei Parkhäusern, die wir ansteuern, ist bei 2,5 Tonnen Schluss. Stattdessen ab aufs Land, da fühlen sich diese XXL-SUVs auch viel wohler. Duell im Super-Schwergewicht, neuer Mercedes GLS gegen fünf Jahre alten Audi Q7. Mit dem neuenkamen wir dreimal nicht ins Parkhaus : zu dick! Und das Thema sind hier jetzt nicht die riesigen Ausmaße vonmit Außenspiegeln. Nee, es geht um das Gewicht.zeigt die AUTO BILD-Waage. In drei Parkhäusern, die wir ansteuern, ist bei 2,5 Tonnen Schluss. Stattdessen ab aufs Land, da fühlen sich dieseauch viel wohler. Duell im Super-Schwergewicht, neuergegen fünf Jahre alten

Der GLS ist luxuriös und hat viel Platz

Im neuen GLS fehlt es an nichts, vor allem nicht an Platz. Aber der Mercedes ist dafür auch extragroß. Facelift Sommer 2019, seitdem hat der Q7 das neue Cockpit mit digitalem Tacho und dem mittig eingebauten Monitor, seitdem wird getoucht und nicht mehr am Dreh-Drück-Steller geklickt. Ja, geht schnell, ja, sieht edel aus, aber nein, ergonomisch perfekt ist das nicht, weil du immer auf einen viel zu tiefen Screen gucken musst. Alles andere haben sie im Detail verfeinert. Es bleibt bei 5,05 Meter Länge, und mit 2282 gemessenen Kilos ist der Q7 zwar kein Leichtgewicht, wiegt aber fast 300 Kilo weniger als der GLS. Der ist aber auch 16 Zentimeter länger. Und den haben sie vollgestopft mit Luxus. Da ist zum Beispiel die Show mit den elektrisch klappenden Sitzen. Unser Testwagen hat in der Mitte zwei Einzelsitze, dahinter weitere zwei. Wenn da jemand einsteigen will, passiert in handgestoppten 14 Sekunden Folgendes: Knopf drücken, Beifahrersitz fährt vor, Sitz dahinter hebt sich an, klappt vor, Passagiere fünf und sechs steigen ein, drücken Knöpfchen, dann dauert es weitere 14 Sekunden, bis die Sitze wieder in der Ausgangsstellung sind. Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: Mercedes GLS Vorstellung Anfang 2015,, seitdem hat der Q7 dasmit digitalem Tacho und dem, seitdem wird getoucht und nicht mehr am Dreh-Drück-Steller geklickt. Ja, geht schnell, ja, siehtaus, aber nein, ergonomisch perfekt ist das nicht, weil du immer auf einengucken musst. Alles andere haben sie im Detail verfeinert. Es bleibt bei, und mitist der Q7 zwar kein Leichtgewicht, wiegt aber fast 300 Kilo weniger als der. Der ist aber auch 16 Zentimeter länger. Und den haben sie vollgestopft mit Luxus. Da ist zum Beispiel die Show mit den. Unser Testwagen hat in der Mitte zwei Einzelsitze, dahinter weitere zwei. Wenn da jemand einsteigen will, passiert in handgestopptenFolgendes: Knopf drücken, Beifahrersitz fährt vor, Sitz dahinter hebt sich an, klappt vor, Passagiere fünf und sechs steigen ein, drücken Knöpfchen, dann dauert es weitere 14 Sekunden, bis die Sitze wieder in der Ausgangsstellung sind.

In Reihe drei ist der Q7 nur Kindern zuzumuten

Der Audi ist 19 Zentimeter kürzer als sein Konkurrent. Das kostet Raum für Passagiere in Reihe drei. Q7 geht das mechanisch – und Sitzen in der dritten Reihe willst du höchstens Kindern und allenfalls auf Kurzstrecke zumuten, im GLS kriegen auch Erwachsene keinen Krampf. Noch mehr Luxus? Bitte! Wer 4314 Euro in das "Energizing Plus Paket" investiert, nimmt auf Multikontursitzen mit Massagefunktion Platz, kann sich den Hintern kühlen oder wärmen lassen – und, Hokuspokus, sogar die Armlehnen in Mittelkonsole und Türverkleidung werden warm! Hokuspokus, Teil Zwei: Das Laderollo verschwindet im GLS in einer Vorrichtung unterm doppelten Ladeboden. Im Audi gibt's das nicht, da packst du es den Typen auf den billigen Plätzen auf den Schoß; und im Audi hebt sich der doppelte Ladeboden beim Anheben aus der Verankerung, weil sie hier nachträglich ein Bauteil fürs 48-Volt-System untergebracht haben. Wenn Oma jetzt also lieber in den GLS einsteigen will, senkt sich die Fuhre per Taste im Menü fürs bessere Reinkommen. Wie gesagt: In der Super-Luxus-Show ist der Benz eine Klasse für sich, bei der Verarbeitung blitzen vier Ringe wie ein Stern. Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: Audi Q7 Beimgeht das mechanisch – und Sitzen in derwillst du höchstens Kindern und allenfalls auf Kurzstrecke zumuten, imkriegen auch Erwachsene keinen Krampf. Noch mehr Luxus? Bitte! Wer 4314 Euro in das "Energizing Plus Paket" investiert, nimmt aufPlatz, kann sich den Hintern kühlen oder wärmen lassen – und, Hokuspokus, sogar die Armlehnen in Mittelkonsole und Türverkleidung werden warm! Hokuspokus, Teil Zwei: Dasverschwindet im GLS in einer Vorrichtung unterm. Im Audi gibt's das nicht, da packst du es den Typen auf den billigen Plätzen auf den Schoß; und im Audi hebt sich der doppelte Ladeboden beim Anheben aus der Verankerung, weil sie hier nachträglich ein Bauteil fürsuntergebracht haben. Wenn Oma jetzt also lieber in den GLS einsteigen will, senkt sich die Fuhre per Taste im Menü fürs bessere Reinkommen. Wie gesagt: In derist der Benz eine Klasse für sich, bei derblitzen vier Ringe wie ein Stern.

Beim Preis liegt der Mercedes ganz weit hinten

Für den GLS 400 d werden mindestens 90.386 Euro fällig; der Q7 ist da mit 69.900 Euro fast günstig. Audi alter Schule. Also Klarlack auch auf der B-Seite der Motorhaube, fein rastende Softtouch-Klappe in der Mittelkonsole, wo sie beim 330-PS-Variante gegeben und nicht den 350 d mit 286 90.386 Euro in der Basis. Nun ist er da, und dann geben wir halt Gas. 6,1 Sekunden auf 100 und 28,3 auf 200 km/h. Wahnsinn für solch einen Koloss, klar, 44 PS mehr als der Audi, deshalb auch zweieinhalb Sekunden schneller auf 200 Sachen. Andersrum liegen beide wieder eng beieinander. Der Audi bremst warm in 35,2 Metern von 100 auf 0, der 300 Kilo dickere Benz braucht einen halben Meter mehr. Wobei das höchsten Respekt verdient – und auch mit den 21-Zöllern zu tun hat. Alles, was du sehen und fühlen kannst, ist. Also Klarlack auch auf der B-Seite der Motorhaube, fein rastendein der Mittelkonsole, wo sie beim Daimler eine scharfkantige Holzjalousie eingepasst haben, die von Hand auf- und zugeschoben werden will wie bei Omas Nähkästchen.Genug geguckt, gedrückt und gestaunt. Abfahrt. Da gibt’s auch was zu staunen. Ja, Mercedes hat uns diegegeben und nicht den 350 d mit 286 PS , obwohl der besser zum Q7 passen würde und auch noch 4462 Euro günstiger wäre als der 400 d für gesalzenein der Basis. Nun ist er da, und dann geben wir halt Gas.auf 100 und 28,3 auf 200 km/h. Wahnsinn für solch einen Koloss, klar,als der Audi, deshalb auch zweieinhalb Sekunden schneller auf 200 Sachen. Andersrum liegen beide wieder eng beieinander. Der Audi bremst warm invon 100 auf 0, der 300 Kilo dickere Benz braucht einen halben Meter mehr. Wobei das höchsten Respekt verdient – und auch mit denzu tun hat.