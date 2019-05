E

in brutaler Unfall mit kuriosem Ausgang: In Russland prallte ein Audi Q7 offenbar ohne Fremdeinwirkung gegen eine Straßenlaterne, das Auto wurde bei dem Crash in zwei Teile zerrissen, ein kompletter Sitz meterweit herausgeschleudert. Nur die Warnblinker funktionierten noch. Vom Fahrer keine Spur. Beim Betrachten der Unfallstelle scheint es fast unmöglich zu sein, dass der Fahrer des Luxus-SUVs den Crash überlebt haben könnte. Doch in diesem Fall hat er nicht nur überlebt, er ist sogar geflohen. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, stieg der Mann unmittelbar nach dem Unfall aus dem Wrack, offenbar nur leicht verletzt. Vermutlich war er zuvor zu schnell gefahren, hatte bei hohem Tempo die Kontrolle über das über zwei Tonnen schwere Fahrzeug verloren.