"Alter, was war das denn?", kreischt Matthias Malmedie in die Kamera. Der " Grip "-Moderator und Tempo-Junkie wurde soeben von 1050 PS in den Sportsitz gepresst. Malmedie sitzt im Audi R8 von Klasen Motors – und der ist ein echtes Beschleunigungsmonster. Die 100-km/h-Marke passiert der Supersportler nach 2,7 Sekunden, knapp vier Sekunden später ist Tempo 200 erreicht. Um die Schnellkraft des Tuning-R8 in Relation zu setzen: Ein Bugatti Veyron (1001 PS) rast in etwa 17 Sekunden auf Tempo 300, der R8 bewältigt den Sprint in 15,2 Sekunden! In "Grip"-Folge 481, die am 28. Juli 2019 auf RTL2 ausgestrahlt wurde, suchen Matthias Malmedie und Ex-Rennfahrer Niki Schelle das ultimative Beschleunigungsmonster und lassen den getunten R8 gegen Porsche GT2 RS, Dodge Challenger Demon und den E-Prototyp LottE antreten (Video unten).