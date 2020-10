Audi R8, BMW M8, Mercedes-AMG GT R: Sportcabrios im Test

A

Die besten Autopflege-Produkte Dr. Wack P21S High End Preis*: 9,71 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert DR. WACK A1 Speed Wax Plus 3 Preis*: ab 15,10 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert Koch Chemie Shine Speed Polish Preis*: 22,85 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert Sonax Xtreme Scheibenreiniger Sommer Preis*: 5,76 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert A1 Polster- und Alcantarareiniger Preis*: 8,52 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert *Preise: Stand 17.04.2020 *Preise: Stand 17.04.2020

Dampfmacher im Heck: Der Audi R8 setzt auch als Spyder auf den 5,2 Liter großen V10-Sauger mit 620 PS. ©Lena Willgalis / AUTO BILD

udiund– diesegehören zum Schärfsten und Schnellsten, was man derzeit ohne feste Bedachung unter den Hintern bekommen kann.Da ist zum einen der grandiosein der ultimativen(Preis: ab 209.093 Euro ( Ersparnis bei carwow.de bis zu 37.072 Euro) ); ein alter Bekannter, der sich mit seinemdirekt ins zerebrale Lustzentrum schreit. Exklusiv wird es mit dem auflimitierten, der, wie der Name schon sagt, die offene Variante der Coupé-Zeitenbolzmaschine ist, das wohlunterhalb des Highend-Geschosses GT R Pro.Gar nicht so extrem, aber so schnell, dass uns ein Vergleich mit den beiden Spezialisten interessant erschien, ist das neue, das ebenfalls in der angeschärftenzu uns fand (Preis: ab 173.221 Euro ( Ersparnis bei carwow.de bis zu 29.448 Euro ). Apropos schnell: Alle dreisind in der Lage, diezu knacken. Natürlich auch offen, wenn es denn die Frisur verträgt. Dazu kommen zwei Handikaps, mit denen derzu kämpfen hat: Zum einen steht er ab Werk auf sportlichen, aber voll alltagstauglichen, während R8 Performance und GT R auf UHP-Sohlen (Michelin Pilot Sport Cup2, jeweils mit Herstellerkennung) antreten, deren Gripniveau deutlich höher liegt.