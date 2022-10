Aber nicht nur für die Geradeausfahrt haben die Ingolstädter Hand angelegt, auch in den Kurven soll der GT mehr Spaß bringen. Wie schon beim RS 3 wird es auch beim GT den "Torque-Rear"-Modus geben. Durch Traktionskontrolle und Antriebsschlupfregelung wird der Schlupf an der Hinterachse so gesteuert, dass kontrolliertes Übersteuern in sieben Stufen möglich wird.