Heute ist der Audi R8 längst angekommen im Supersportler-Olymp. Die Grundlage dafür legte 2010 der auf 333 Exemplare limitierte R8– mit mehr Leistung, weniger Gewicht, Keramikbremse und einem manuell einstellbaren Gewindefahrwerk in Serie.

Die Grundzutaten sahen nach bekannt schmackhafter Rezeptur aus, doch Redakteur Stefan Helmreich echauffierte sich damals über die Inkonsequenz, mit der Audi an die Sache herangegangen war: "Klimaautomatik und Navigationssystem hätten wir ihm einfach mal als Anfängerfehler durchgehen lassen. Aber Parkpiepser? Serienmäßig? In einem Clubsport-Auto? Falls man in der Startaufstellung mal wieder rangieren muss? Du meine Güte!"