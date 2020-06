D

ieser Unfall ist ein einziges Klischee: Sportwagen , Fahranfängerin, Autobahn und am Ende ein Totalschaden. Aber der Reihe nach.Also ab auf die A96 in der Nähe des schwäbischen Mindelheim. Den Bildern nach handelt es sich bei dem Auto um einen R8 V10 Facelift der ersten Generation mit schlappen 525 PS . Die waren wohl etwas zu krass für die Fahranfängerin, denn sie verlor die Kontrolle und krachte in die Leitplanke. Erste Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der Grund für den Unfall eine gefährliche Mischung aus regennasser Fahrbahn und zu hoher Geschwindigkeit war.Der R8 ist allerdings Schrott. Geschätzter Schaden: 80.000 Euro.