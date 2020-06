imitierte Sportwagen sind heiß begehrt! Kündigen Porsche oder Ferrari Modelle wie den 911 Speedster oder einen F12 tdf an, sind diese bei Marktstart schon längst ausverkauft. Dieses Phänomen ist inzwischen bei fast allen Super-/Hypersportwagen renommierter Hersteller zu beobachten.

Optisch ist der R8 unter anderem an den bronzefarbenen Felgen und der Mattlackierung von Audi exclusive (insgesamt standen sieben Lackierungen zur Wahl). An der Leistung des 5,2-Liter-Saugers wurde hingegen nichts geändert: Es bleibt bei 620 PS , die das Coupé in nur 3,1 Sekunden auf 100 km/h und bis zu 331 km/h Spitze beschleunigen.