V

om Bugatti Veyron gibt es exklusive Sonderedtionen, darunter der "L'Or Blanc " oder der "Rembrandt Bugatti" . Sie alle haben zwei Dinge gemeinsam: einzigartiges Design und einen saftigen Kaufpreis! So wurde der bronzefarbene "Rembrandt Bugatti" zu einem Stückpreis von 2,1 Millionen Euro verkauft. Genauso viel soll jetzt ein Audi R8 V10 plus kosten, der derzeit auf "Classic Trader" zum Verkauf steht. Exakt 2.140.094 Euro ruft ein japanischer Autohändler für den rund drei Jahre alten Supersportler auf. Ziemlich viel für ein Modell, das auf dem Gebrauchtwagenmarkt aktuell für maximal 200.000 Euro verkauft wird. Doch dieses Auto ist nicht irgendein Audi R8 V10 plus. Es ist ein Sondermodell , ein Einzelstück, das unter dem Namen "The Audi R8 Star of Lucis" firmiert – nachempfunden dem Auto aus einem Videospiel. Tatsächlich kommt der Supersportwagen im Film zum Kult-Game "Final Fantasy XV" vor. "Final Fantasy" ist eine der beliebtesten Reihen der Videospiel-Geschichte, zählt mittlerweile 15 Teile und gilt vor allem in Japan als legendär. In "Final Fantasy XV: Kingsglaive" ist der schwarze R8 das Fahrzeug der Königsfamilie, die das Königreich Lucis regiert.