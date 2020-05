007 brachte Audi mit dem R8 einen echten Sportwagen an den Start! Er war völlig neu und ein Konkurrent fürund. Nach acht Jahren wurde die erste Generation abgelöst.

Zwischen 2007 und 2015 wurden über 26.000 Exemplare desgebaut. Durch sein futuristisches Design und die moderne Technik (das erste Serienauto mit Voll-LED-Scheinwerfern) war dervon Anfang an ein Erfolg.Erst 2009 legtedie V10-Version mit 525 PS nach, derfolgte 2010. Zeitgleich wurde der hochdrehende V8 überarbeitet und leistet seitdem 430 PS. Für die letzte paar Jahre gönnten die Ingolstädter ihrem, das vor allem an neuen Scheinwerfern (überarbeitete LED-Scheinwerfer serienmäßig) und Rückleuchten, sowie beim V8 und V10 identischen runden Endrohren zu erkennen ist. Außerdem wurde das als anfällig geltende sequentielle Sechsgang-Getriebe R-tronic gegen die schneller schaltende S-tronic Doppelkupplung mit sieben Gängen getauscht.

In. Dabei handelt es sich um ein Faceliftmodell aus dem Jahr 2013, das bisher rund 105.000 Kilometer zurückgelegt hat und aus zweiter Hand stammt. Diese Laufleistung ist für eineneher hoch, doch laut Inserat wurde der Sportwagen regelmäßig gewartet und verfügt über ein durchgängig geführtes Scheckheft. Was nicht erwähnt wird, ist eine etwaige Unfallfreiheit, da sollten ernsthafte Interessenten noch mal bei Autohaus Müller nachhaken.

Das Faceliftmodell ist an den überarbeiteten LED-Scheinwerfern zu erkennen.

R8

Die Ausstattung desist in Ordnung. Neben dem MMI Navi plus sind Extras wie das Bang&Olufsen-Soundsystem, Rückfahrkamera, Carbonpaket, Alcantara-Dachhimmel, Magnetic Ride, elektrische Sitze und mehr an Bord. Mit 3170 Euro war vor allem das Carbonpaket für den Motorraum ein teures Extra beim Kauf.