"Alter, was war das denn?", presste Matthias Malmedie hervor. Der " Grip "-Moderator und Tempo-Junkie wurde soeben von 1050 PS in den Sportsitz gepresst. Malmedie saß im Audi R8 von Klasen Motors – einem echten Beschleunigungsmonster. Die 100-km/h-Marke passiert der Supersportler laut Tuner nach 2,7 Sekunden, knapp vier Sekunden später ist Tempo 200 erreicht. Um die Schnellkraft des Tuning-R8 in Relation zu setzen: Ein Bugatti Veyron (1001 PS) braucht in etwa 17 Sekunden bis Tempo 300, der R8 bewältigt den Sprint in 14,2 Sekunden. Das Beste: Die Audi-Rakete steht aktuell zum Verkauf ! Wie Klasen auf seiner Website angibt, ist der 2016 erstmals zugelassene R8 noch keine 10.000 Kilometer gelaufen. 239.000 Euro soll das Beschleunigungsmonster kosten, dafür gibt es einen Audi mit über 1000 PS und einer top Performance. In der AUTO BILD-Gebrauchtwagenbörse gibt es derzeit keine vergleichbaren Angebote.