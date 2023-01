Der Instagram-Kanal des Tuningshops "412 Motorsport" bringt Licht ins Dunkel. In einem kurzen Video ist zu sehen, was genau passiert ist. Es war höhere Gewalt im Spiel! Augenscheinlich war der 400 PS starke RS 3 auf kurvigen Bergstraßen im Großraum Los Angeles unterwegs, als er von einem Erdrutsch erfasst wurde.

Der RS 3 wurde von einem Erdrutsch erfasst



In Kalifornien hat es zuletzt heftige Regenfälle gegeben, die den Hang haben abrutschen lassen. Pech, dass der Fahrer des RS 3 im falschen Moment am falschen Ort war und von der Naturgewalt erwischt wurde. In dem Video ist zu sehen, dass der Matsch über die gesamte Front bis hoch zum Dach reicht!

Noch schlimmer sieht der Audi auf dem Abschlepper aus – auch hiervon gibt es Fotos. Als der Matsch erstmal getrocknet war, ließ sich nicht mal mehr die Farbe des RS 3 erkennen. Anhand der Fotos würden wohl die meisten Leute die in Deutschland in der Basis 63.500 Euro teure RS 3 Limousine abschreiben, doch nicht so vorschnell.

In einem weiteren kurzen Clip wird der Audi erstmal mit dem Hochdruckreiniger vom groben Matsch befreit und plötzlich sieht er schon wieder aus wie ein Auto. Ganz unbeschadet hat der RS 3 den Erdrutsch natürlich nicht überstanden, doch die offensichtlichen Schäden halten sich scheinbar in Grenzen. Ein Teil der Frontschürze hängt herunter, die Motorhaube ist zerkratzt und verbeult und auch Kotflügel und Tür der Beifahrerseite sind verdellt. Der RS 3 scheint reparabel zu sein, vorausgesetzt, dass Wasser stand nicht zu hoch und ist in den Motor eingedrungen. So oder so ist aber das Wichtigste, das niemand verletzt wurde.