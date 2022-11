Cupra hat in den letzten Jahren das geschafft, wonach alle Marken streben: das Top-Image der Autohersteller. Und das bei diesem umkämpften Markt: Neben den deutschen Platzhirschen buhlen verstärkt neue Hersteller aus den USA und China um Ihre Gunst.

Cupra hat in den letzten Jahren das geschafft, wonach alle Marken streben: das Top-Image der Autohersteller. Und das bei diesem umkämpften Markt: Neben den deutschen Platzhirschen buhlen verstärkt neue Hersteller aus den USA und China um Ihre Gunst.

Große Image-Studie "Die besten Marken"