nfangs war der Fünfzylinder alles andere als ein emotionsgeladenes Aggregat. Seinfeierte die neue Motorenart 1974 nämlich alsim. Zwei Jahre später präsentierteimden. Es ist also durchaus berechtigt, dass die Motorbauart mit der ungeraden Zylinderzahl oft instinktiv mit den Ingolstädtern in Verbindung gebracht wird. Schließlich verhalfen sie dem Motorkonzept zu seinem sportlichen Image.

Der Audi Quattro wurde in der Gruppe B der Achtzigerjahre zur Legende. Die Gründe Sein Turbo-Fünfzylinder und der überlegene Allradanrtrieb.

Spätestens seit denund den zdes allradgetriebenen, schlägt das Herz von Rennsportfans für den aufgeladenen Reihenfünfzylinder. In Sachen Laufruhe muss er sich den meisten Sechszylindern zwar geschlagen geben. Seinmacht ihn aber zu etwas ganz besonderem und zum Kultobjekt. Doch nicht nurverbaute in den letzten vierzig Jahren Motoren mit fünf Zylindern. Auchund vor allemhaben einige ihrer Modelle mit den eigentümlichen Triebwerken ausgestattet. Markenübergreifend durchsetzen konnte sich das Konzept jedoch nie. Und auch bei den eben genannten Herstellern. Bei den Schweden beispielsweise wurden die Fünfzylinder-Benziner in den letzten Jahren komplett. Ein Schicksal, dem auch die Fünfzylinder aus Köln zum Opfer fielen. Derzeit hält nur nochmit seinen kompakten RS-Modellen die Fünfender-Flagge hoch.