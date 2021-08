Der Audi RS 4 Avant ist wohl eines der bekanntesten Modelle unter den Power-Kombis. In der aktuellen Generation mit dem internen Kürzel B9 rollt das geräumige Kraftpaket mit einem 2,9 Liter großen V6-Biturbo-Benziner vom Band, der eine Leistung von 450 PS und maximal 600 Newtonmeter Drehmoment zur Verfügung stellt. Dank quattro-Allradantrieb kommt diese Power auch zuverlässig auf der Straße an, mit atemberaubenden Fahrwerten: Lediglich 4,1 Sekunden verstreichen bis zum Erreichen der 100-km/h-Marke, gegen Aufpreis schafft der RS 4 Avant eine Höchstgeschwindigkeit von 280 km/h. Eine der besten Eigenschaften des derzeit stärksten A4 ist und bleibt seine hohe Alltagstauglichkeit, denn auch mit 450 PS und Sportabgasanlage verfügt der Kombi über ein Ladevolumen von bis zu 1495 Litern. Um in den Genuss dieser Kombination kommen zu können, muss manauf seinem Konto übrighaben. Doch es geht zum Glück auch günstiger: