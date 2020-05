Audi RS 5 (2020): Test, Motor, Preis

Dass Lichte dengeformt, dass er darüber drei flache Luftschlitze angedeutet hat, sehen Sie. Letzteres ist ein kleiner Gruß an Walter Röhrlsvon 1984. Und weil Sie auch sehen, dass da nochmit Reifen im Format 275/30 verbaut sind (Achtung, 2300 Euro Aufpreis!), schnalzen wir jetzt mal gemeinsam mit der Zunge: lecker! Nach wie vor steckt unter der lang gezogenen Motorhaube der, ein Sechszylinder mitDrehmoment. Das Ganze koppelt Audi an eineund baut, damit diese Leistung in jeder Situation auf die Straße kommt,ein. Soweit die Theorie. Jetzt sitzt du auf diesen straffen, gut konturierten, gestepptes Leder, rote Nähte, rote Gurte, hältst das wohl beste Lenkrad in einem solchen Coupé in den Händen, unten abgeflacht, mitbezogen. Und freust dich auf die Testfahrt.

Dynamiker: Der RS 5 macht auch Durchschnittsfahrer zu Kurvenkünstlern – mit ganz viel Techniktricks.

Ja, der Sound aus den beidenist gut. Aber gut heißt eben nicht sehr gut, perfekt heißt ja auch nicht atemberaubend. Ehrlicherweise müssen wir sagen, dass wir unsso viel Mut und Kreativität wünschen wie bei der Optik. Dassteht vonzur Verfügung, also eigentlich immer, du trittst aufs Gas, einen Wimpernschlag später () fährst du, du schaltest mit denzurück, peng, in Windeseile drückt es dich in den Sitz, du schnippelst Kurven, trittst wieder aufs Gas – und du fühlst dich wie Walter Röhrl, so sicher bist du im RS 5 unterwegs. Audi hat den schnellsten A5 technisch aufgerüstet, als wollten sie gegen die Physik in den Krieg ziehen. Imkommen 40 Prozent der Kräfte an die Vorderachse, 60 nach hinten. Wenn der Audi in einer Kurve ins Straucheln gerät, strömen bis zu 70 Prozent der Kraft nach vorn oder bis zu 85 Prozent nach hinten. Du merkst von alledem nichts, sohaben sie die Fuhre austariert, so filigran haben die Audi-Ärzte