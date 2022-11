Die wichtigsten Änderungen auf einen Blick

Im Vergleich zu den bekannten Versionen steigt die Power des V8-Biturbo um 30 PS und 50 Nm auf nunmehr 630 PS und 850 Nm. Erzielt wird der Leistungszuwachs durch größere Turbolader und die Anhebung des Ladedrucks von 2,4 auf 2,6 bar. RS 6 und RS 7 performance beschleunigen in 3,4 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h, was einer Verbesserung von zwei Zehntelsekunden entspricht.

RS-Dynamikpaket serienmäßig an Bord



Neue 22-Zoll-Leichtbaufelgen



Damit auch Laien die neuen performance-Modelle auf den ersten Blick erkennen, bietet Audi optional neue 22-Zoll-Leichtbauräder in vier unterschiedlichen Finishes an. Pro Rad sollen so noch mal fünf Kilo Gewicht eingespart werden. Serie sind weiterhin 21-Zoll-Felgen. Außerdem sind verschiedene Exterieur-Umfänge wie die Außenspiegel und Zierleisten mattgrau.

Insgesamt stehen 16 Außenfarben zur Wahl, darunter neue Farbtöne wie "Tausilber matt" und "Ascariblau matt oder metallic". Im Innenraum können Kunden das RS-Designpaket zusätzlich zu den bekannten Ausführungen in grau und rot auch in der neuen Farbe "Mercatoblau" bestellen. Darüber hinaus wurden einige Details des Virtual Cockpit plus angepasst – so gibt es ab sofort Schaltblitze und ein Ampelsymbol für die Launch Control.