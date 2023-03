Der einzige RS 6 ohne V8



Ehemaliger Neupreis von rund 125.000 Euro



Der Kombi wurde erstmals im Dezember 2008 zugelassen und hat mittlerweile 221.150 Kilometer auf dem Buckel. Laut der Inseratsbeschreibung soll das Scheckheft durchgängig gepflegt wurden sein. Das Besondere an diesem RS 6: Der Erstbesitzer orderte den Powerkombi (Basispreis damals ab 109.450 Euro) in der exclusive-Lackierung "Monterreygrün Perleffekt" (ehemaliger Aufpreis 2660 Euro) mit einer exclusive-Innenausstattung Leder Valcona in hellbraun (ehemaliger Aufpreis 3025 Euro). Eine edle Kombination, die es so sicherlich nur ganz selten beim RS 6 gab.