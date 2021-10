Audi RS 6: Gebrauchtwagen-Test

oogelt man nach " Audi RS 6 mit V10 ", verrät die Suchmaschine bei den verwandten Suchanfragen, dass sich viele Nutzer für dasdes Sportmodells interessieren. Kein Wunder, einen V10-­ Biturbo wird es in einem Kombi oder einer Limousine wohl nie wieder geben. Nur drei Jahre baute Audi das Ausnahme­-Aggregat. Der dicke Brocken (280 kg) auf der Vorderachse, Allrad, Sechsstufenautomatik und die von Haus aus üppige Ausstattung summieren sich zu. Für die Rennstrecke gibt es bessere Omen, doch mit Dynamic­-Ride-Fahrwerk (minimiert Wank­ und Nickbewegungen), traktionsstarkem quattro-Allradantrieb (leicht hecklastig) und narrensicherem Handling vernaschte dersogar Konkurrenten wie den BMW M5 Touring – nicht nur längsdynamisch, sondern auch in kniffligen Kurven zwischen Start­- und Ziel­linie. Dabei war der(damals auch mit V10) fast vier Zentner leichter.

Gebrauchte RS 6 Avant (Generation C6) starten bei etwa 20.000 Euro, haben dann über 200.000 Kilometer auf der Uhr. Das kann der V10 aber locker ab. ©Sven Krieger / AUTO BILD

RS 6

RS-­6

Audi

VW

RS-6­

Unserem Testwagen durften wir aufgrund des Wetters (die Produktion fand bereits im Februar statt) nur vorsichtig die Sporen geben. Sein ganzes Potenzial blieb uns so zwar verborgen, die schiere Macht lässt sich aber auch untertourig erfahren.in allen Lebenslagen, eine Automatik, die damit umzugehen weiß und sich unnötiges Herunterschalten verkneift. Der undramatische, turbogedämmte V10­-Klang und die großzügigen Platzverhältnisse lassen, zumindest wenn man an der Verbrauchsanzeige im Bordcomputer vorbeiblättert. Mit maximal 0,7 Bar schaufeln die Lader die Luft in die zehn Verbrennungsräume. Da geht noch mehr, dachten sich viele-­Besitzer und verpassten ihremeine Leistungsspritze., meist sind um die 700 PS angegeben. Kann man auch gut machen, meint Tilman Trost von der RS­-Klinik. Der-­Entwicklungsingenieur betitelt den Biturbo als "Bomben­-Motor", der mit angepasster Peripherie auch 1000 PS Leistung verkrafte, ohne dass man am Rumpf etwas ändern müsse. Und mit der Kolbenkipper­-Problematik des S6/S8 mit 5,2 Liter großem V10­-Sauger hat der-Motor nichts am Hut.