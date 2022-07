Bang! Brutal drischt das DSG des Formentor die Gänge hinein im Launch-Programm. Das geht so: Cupra-Modus per Lenkrad-Taste einlegen, ESP aus, Bremse treten, Vollgas.

Wenn sich die Drehzahl bei etwa 3800 Touren einpendelt, Fuß von der Bremse, und das Auto schießt nach vorn, begleitet von einem Fünfzylinder-Sound, der schwer nach Rallye-WM klingt. Technikspender Audi RS Q3 kann das auch, via RS-Zauberknopf und Dynamic-Modus. Und dann röhrt der Audi hinauf bis 7000 Touren.

Zoom Gleicher Motor, gleiches Getriebe, gleiche Endtöpfe – Audi und Cupra trennt dennoch einiges.





Dieser Motor ist eine Extra-Erwähnung wert, da zentral für die Faszinationswirkung dieser ungleichen Brüder. 390 PS beim Cupra , 400 PS im Audi – Hannu Mikkola stand bei seinen Siegfahrten 1983 weniger Leistung zur Verfügung. Der 2015 von Grauguss auf Alu umgestellte Fünfender klingt zwischen 2000 und 3000 Umdrehungen leicht rumpelig.

Audi kompromissbereiter abgestimmt

Die Zündfolge 1-2-4-5-3 sagt alles: Mal zünden zwei nah beieinander, mal weit auseinander liegende Zylinder. Heraus kommt ein pulsierender Klang mit rauchigem Schwertrinker-Timbre, irgendwo zwischen Joe Cocker und Lemmy Kilmister in ihren Glanzzeiten. Und die Klänge kommen nicht aus Soundgeneratoren, die sind echt!

Zoom Die Faszination dieser beiden SUV steckt in fünf Zylindern.





Schon beim Beschleunigungstest zeigt sich, dass der Audi kompromissbereiter abgestimmt ist, die Gangwechsel wirken bei ihm verschliffener, weniger brachial als beim Cupra. Dessen serienmäßiger Torque Splitter zudem die Hinterachse mechanisch sperrt. Es rupft leicht von hinten, und die Hinterräder verbeißen sich in den Asphalt. Das System ist aber hitzesensibel, verlangt gelegentlich nach Abkühlungspausen.

FAHRZEUGDATEN Audi RS Q3 Cupra Formentor VZ5 Pfeil Pfeil Abzweigung Motor Bauart/Zylinder Abzweigung Abzweigung Einbaulage Abzweigung Abzweigung Ventile/Nockenwellen Abzweigung Abzweigung Nockenwellenantrieb Abzweigung Abzweigung Hubraum Abzweigung Abzweigung kW (PS) bei U/min Abzweigung Abzweigung Nm bei U/min Abzweigung Abzweigung Höchstgeschwindigkeit Abzweigung Abzweigung Getriebe Abzweigung Abzweigung Antrieb Abzweigung Abzweigung Bremsen vorn/hinten Abzweigung Abzweigung Testwagenbereifung Abzweigung Abzweigung Reifentyp Abzweigung Abzweigung Radgröße Abzweigung Abzweigung Abgas CO2 Abzweigung Abzweigung Verbrauch* Abzweigung Abzweigung Tankinhalt Abzweigung Abzweigung Kraftstoffsorte Abzweigung Abzweigung Partikelfilter Abzweigung Abzweigung Vorbeifahrgeräusch Abzweigung Abzweigung Anhängelast gebr./ungebr. Abzweigung Abzweigung Stützlast Abzweigung Abzweigung Kofferraumvolumen Abzweigung Abzweigung Länge/Breite/Höhe Abzweigung Abzweigung Radstand Abzweigung Abzweigung Grundpreis Abzweigung Abzweigung Testwagenpreis (wird gewertet) Abzweigung Abzweigung MESSWERTE Abzweigung Abzweigung Beschleunigung 0–50 km/h Abzweigung Abzweigung 0–100 km/h Abzweigung Abzweigung 0–130 km/h Abzweigung Abzweigung 0–160 km/h Abzweigung Abzweigung 0–200 km/h Abzweigung Abzweigung Zwischenspurt 60–100 km/h Abzweigung Abzweigung 80–120 km/h Abzweigung Abzweigung Leergewicht/Zuladung Abzweigung Abzweigung Gewichtsverteilung v./h. Abzweigung Abzweigung Wendekreis links/rechts Abzweigung Abzweigung Sitzhöhe Abzweigung Abzweigung Bremsweg aus 100 km/h kalt/warm Abzweigung Abzweigung aus 200 km/h warm Abzweigung Abzweigung Innengeräusch bei 50 km/h Abzweigung Abzweigung bei 100 km/h Abzweigung Abzweigung bei 130 km/h Abzweigung Abzweigung Sparverbrauch Abzweigung Abzweigung Testverbrauch Abzweigung Abzweigung Durchschnitt der 155-km-Testrunde (Abweichung zur WLTP-Angabe) Abzweigung Abzweigung Sportverbrauch Abzweigung Abzweigung CO2 (Testverbrauch) Abzweigung Abzweigung Reichweite (Testverbrauch) Abzweigung Fünfzylinder, Turbo vorn quer 4 pro Zylinder/2 Kette 2480 cm³ 294 (400)/5850 480/1950 250 km/h (optional 280 km/h) Siebengang-Doppelkupplung Allradantrieb Scheiben/Scheiben 255/35 R 21 Y Continental SportContact 6 (AO1) 8,5 x 20" 226 g/km 10,0 l 63 l Super Plus Serie 70 dB(A) 1900/750 kg 90 kg 530–1525 l 4506/1984/1602 mm 2681 mm 68.500 € 75.750 € 1,8 s 4,5 s 6,8 s 9,9 s 15,7 s 2,3 s 2,8 s 1755/495 kg 56/44 % 11,8/11,8 m 640 mm 34,2/33,8 m 133,3 m 57 dB(A) 65 dB(A) 69 dB(A) 8,4 l S/100 km 10,7 l S/100 km (+7 %) 15,2 l S/100 km 254 g/km 580 km Fünfzylinder, Turbo vorn quer 4 pro Zylinder/2 Kette 2480 cm³ 287 (390)/5700 480/2250 250 km/h Siebengang-Doppelkupplung Allradantrieb Scheiben/Scheiben 255/35 R 20 Y Goodyear Eagle F1 SuperSport 8,5 x 20" 230 g/km 10,1 l 55 l Super Plus Serie k. A. – – 410–1465 l 4468/1992/1505 mm 2680 mm 62.700 € 65.130 € 1,6 s 3,9 s 5,9 s 8,8 s 14,3 s 1,9 s 2,4 s 1645/475 kg 58/42 % 11,3/11,3 m 560 mm 33,9/33,7 m 132,1 m 58 dB(A) 67 dB(A) 69 dB(A) 8,3 l S/100 km 10,3 l S/100 km (+2 %) 14,5 l S/100 km 245 g/km 530 km



Den Torque Splitter hat nur der Spanier. Ein Zulieferteil von Magna, das die SUV-übliche Allradkupplung längs vor dem Hinterachsdifferenzial ersetzt durch zwei quer platzierte Lamellenkupplungen, vor jeder Seitenwelle sitzt eine. Vorteil: Jetzt lässt sich, elektronisch geregelt, jedem Hinterrad einzeln Kraft zuteilen.

Driften frisst Zeit

Es erlaubt auch Späße wie den Drift-Modus, der in Umkehrung der üblichen Methode dem kurvenäußeren Rad mehr Kraft zuteilt. Beim frontantriebsbasierten Cupra drängt dann nicht etwa die Front, sondern das Heck zur Kurvenaußenseite.

Zoom Die RS Q3-Bremse (rechts) ist der Leistung gewachsen, den Cupra bremsen bissige Sechskolben-Bremsen von Akebono mit 375er-Scheiben.





Es ist vor allem dieses Bauteil, das den Formentor VZ5 abhebt auf den haarnadeligen Kurven des Contidrom-Handlingkurses. Hier bremst den Audi seine Untersteuerneigung ebenso aus wie die sicherheitsorientierte Restfunktion seines ESP, das beim Herausbeschleunigen aus einer engen Kurve dem Getriebe in die Parade fährt, das sich erst mal sortieren muss und den Fahrer dann im zu hohen Gang regelrecht verhungern lässt.





Was gern eine volle Sekunde kostet. Der RS Q3 bleibt natürlich ein absurd schnelles Auto mit hohem Gripniveau. Das kostet allerdings Spaß, während der Formentor fröhlich das Heck kommen lässt. Wer mit dem Spanier (gebaut in Martorell) wirklich schnell sein will, sollte sich vom Drift-Modus aber verabschieden – Driften frisst Zeit.

Zoom Unvernünftig sind beide – der Cupra dabei aber konsequenter.





Im Cupra-Programm hebt der Torque Splitter nun am kurvenäußeren Hinterrad Drehmoment unter, was den Spanier regelrecht durch die Kurve trägt, neutral bis leicht übersteuernd.

Beide können Alltag



Der Audi bleibt auch als 400 PS starker RS Q3 ein SUV : höherer Schwerpunkt, der Fahrer sitzt hoch und nicht gerade im Zentrum der g-Kräfte, die Sitze bieten weniger Halt im Schulterbereich. Was ihn aber zum angenehmen Alltagsauto macht, trotz der etwas eigenwilligen Gaspedal-Kennlinie und des leicht ruckelnden Getriebes.

So unterschiedlich die beiden sind: Sie können Alltag, der Restkomfort der Feder-Dämpfer-Setups ist akzeptabel.

Wertung Punkte max. Cupra Audi Pfeil Pfeil Abzweigung Karosserie Abzweigung Abzweigung Qualität Abzweigung Abzweigung Sitze/Sitzposition Abzweigung Abzweigung Ausstattung Abzweigung Abzweigung Motoreigenschaften Abzweigung Abzweigung Fahrleistungen Abzweigung Abzweigung Getriebe/Schaltung Abzweigung Abzweigung Sound Abzweigung Abzweigung Fahrkomfort Abzweigung Abzweigung Fahrsicherheit Abzweigung Abzweigung Handling Abzweigung Abzweigung Rundenzeiten Abzweigung Abzweigung Lenkung Abzweigung Abzweigung Bremsen Abzweigung Abzweigung Unterhalt Abzweigung Abzweigung Verbrauch Abzweigung Abzweigung Preis Abzweigung Abzweigung Gesamtwertung Abzweigung 15 10 25 10 20 50 20 10 10 20 30 50 20 30 10 20 50 400 12 7 23 9 17 38 16 6 7 18 25 32 15 18 2 13 38 296 12 8 20 8 17 35 15 7 7 18 22 29 15 18 7 12 36 286



1. Cupra Formentor VZ5: 296 Punkte

Trackday-tauglicher Sportler mit überlegener Allradtechnik. Zum günstigeren Preis, das sichert hier den Sieg.

2. Audi RS Q3: 286 Punkte

Auf dem Rundkurs unter-, im Alltag dafür überlegen. Tut sich aber schwer, die 10000 Euro Preisdifferenz zu rechtfertigen.