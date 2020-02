LED-Rückleuchten waren beim S1 Standard. Aus den vier Auspuffrohren entweicht ein knurriger Sound.

Als Antrieb dient der EA888 genannte Zweiliter-Vierzylinder aus dem VW-Konzern.Den sportlichen Kompakten gibt es ausschließlich mit Sechsgang-Handschaltung und Allradantrieb . So gerüstet, sprintet der Fünftürerund weiter bis auf maximal 250 km/h. Allrad ist in dieser Klasse die Ausnahme und bringt Performance-Vorteile. Die 370 Nm sollten damit auch bei glatter Fahrbahn ohne großen Schlupf in Vortrieb umgewandelt werden.Große Kühlluftöffnungen in der Frontschürze, Vierrohrauspuff und silberne Spiegelkappen machen auf Sport.