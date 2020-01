Bei der renommierten Barrett-Jackson-Auktion in Scottsdale (US-Bundesstaat) werden vom 11. bis 19. Januar 2020 spektakuläre Klassiker versteigert – darunter fünf BMW M3 Lightweight und Filmautos wie ein getunter Nissan 370Z. Unter den angebotenen Schmuckstücken befindet sich auch ein Audi S4 B5, den Paul Walker einst bewegte. Die Limousine wurde 2000 erstmals zugelassen und in edlem Brillantschwarz lackiert. Nur die silbernen Leichtmetallfelgen und der Doppelauspuff durchbrechen das dunkle Farbschema. Selbst der Innenraum ist mit schwarzem Leder ausgekleidet.

All Black: abgedunkelte Scheinwerfer, getönte Scheiben und brillantschwarzer Lack.

Schlicht komfortabel: der Innenraum von Paul Walkers S4 ist mit schwarzem Leder ausgekleidet.

Unter der Haube sitzt beim S4 der zweiten Generation ein 2,7 Liter großer V6-Motor mit doppelter Turbo-Power. Leistung: satte 265 PS und ein maximales Drehmoment von 400 Nm. Geschaltet wird beim Sport-Audi über ein manuelles Sechsgang-Getriebe, das die Kraft an alle vier Räder weiterleitet. Den 0-100-Sprint schafft die 1,5 Tonnen schwere Limousine in flotten 5,6 Sekunden, erst bei Tempo 250 regelt die Elektronik ab. Auch wenn der Youngtimer bei der Versteigerung eher zu den Geheimtipps zählen dürfte, ist er mit Sicherheit kein günstiges Vergnügen. Zwar wird der Erlös für den Audi S4 wahrscheinlich nicht seinen Neupreis von umgerechnet rund 50.000 Euro übertreffen – der durchschnittliche Spritverbrauch von mehr als elf Liter Super plus hat sich allerdings im Laufe der Jahre nicht reduziert.