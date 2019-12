BMW M3 E36 Lightweight (1995): LTW

iesen BMW M3 gab es nur in den USA!Zwischen August und Oktober 1995 wurden genau 126 Stück gebaut, was ihn zur seltensten Version des M3 E36 macht.

Das Dekor in den typischen M-Farben gab es gegen Aufpreis auch für den normalen M3 E36.



Europa hatte den M3 GT und die USA hatten den M3 Lightweight. Während es den 356 Mal gebauten GT ausschließlich in der Farbe British Racing Green (Farbcode 312) gab, wurden alle M3 LTW in Alpinweiß Uni (Farbcode 146) ausgeliefert.Doch das ist noch nicht alles! Wie der Name schon verrät, hat BMW beim Lightweight viel Wert auf Leichtbau gelegt – so bestehen die Türen, wie beim M3 GT, aus Alu und auch die 17-Zoll-Schmiedefelgen (rundum 235/40 R17) sparen ein paar Kilo ein.