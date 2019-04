Gepflegte BMW M3 E36 sind kaum noch zu finden. In den USA steht jetzt ein Coupé mit nur gut 6000 Kilometern zum Verkauf. Der Preis ist richtig heftig!

BMW M3 E36: So gut wie neu — 28.04.2019

D ieser BMW M3 E36 ist einmalig! Laut des Privatverkäufers soll es sich weltweit um den besten M3 E36 auf dem Markt handeln. Kein Wunder, das weiße Erstbesitz ist Baujahr 1995 und hat gerade mal knapp 4000 Meilen auf dem Tacho. Das sind umgerechnet rund 6400 Kilometer in 24 Jahren, was wiederum einer jährlicher Laufleistung von 278 Kilometern entspricht! ieserist einmalig! Laut des Privatverkäufers soll es sich weltweit um denauf dem Markt handeln. Kein Wunder, das weiße Coupé ausistund hat gerade mal knappauf dem Tacho. Das sind umgerechnet rundin 24 Jahren, was wiederum einer jährlicher Laufleistung von 278 Kilometern entspricht!

BMW-Cover. Dementsprechend soll der alpinweiße Lack in perfektem Zustand, ohne jegliche Kratzer oder Dellen sein. Auch die graue Lederausstattung soll sich quasi unberührt präsentieren und sogar der Neuwagengeruch soll nach 24 Jahren noch vorhanden sein. BMW M3 E36 zur Galerie Da der M3 so gut wie nie gefahren wurde, stand er den Großteil seines Autolebens in einer klimatisierten Garage unter einem Original-. Dementsprechend soll derin perfektem Zustand, ohne jegliche Kratzer oder Dellen sein. Auch diesoll sich quasi unberührt präsentieren und sogar dersoll nach 24 Jahren noch vorhanden sein.

Dieses Coupé ist kein gesuchter M3 Lightweight

M-Aufkleber und der 17-Zoll-Fünfspeichenfelgen handelt es sich hierbei nicht um den extrem gesuchten M3 Lightweight. Dieses Sondermodell gab es nur für den nordamerikanischen Markt, während die europäischen M-Fans den auf 356 Exemplare limitierten M3 GT mit 295 PS bekamen. Mit nur 116 gebauten Exemplaren ist der M3 Lightweight die seltenste Version des E36 M3. Erkennbar ist der nur etwa 1340 Kilo schwere LTW an den auffälligen Zielflaggen-Aufklebern in traditionellen M-Farben sowie dem Heckflügel. Ganz wichtig: Trotz derund derhandelt es sich hierbei nicht um den extrem gesuchten. Diesesgab es nur für den nordamerikanischen Markt, während die europäischen M-Fans den auf 356 Exemplare limitiertenmit 295 PS bekamen. Mit nurgebautenist der M3 Lightweight diedes E36 M3. Erkennbar ist der nur etwa 1340 Kilo schwerean den auffälligen Zielflaggen-Aufklebern in traditionellen M-Farben sowie dem Heckflügel.

Die Aufkleber in M-Farben gab es speziell für das Sondermodell M3 Lightweight, konnten aber auch separat bestellt werden. M3 Lightweight gab es gegen Aufpreis auch für den normalen M3. Zusätzlich hat das kaum gefahrene Coupé eine gute Ausstattung inklusive elektrischem Schiebedach, Sitzheizung, Tempomat und mehr. Auch die Farbkombination weiß/grau ist extrem selten. Außerdem sind alle originalen Papiere, das Preisschild und zwei BMW-Cover im Kaufpreis enthalten. BMW Alpina B3 3.0 E36 zur Galerie Diese originalen Aufkleber hat der Erstbesitzer seinem weißen M3 auch spendiert. Auf Wunsch können sie rückstandsfrei entfernt werden. Die typischen 17-Zoll-Felgen desgab es gegen Aufpreis auch für den normalen M3. Zusätzlich hat das kaum gefahrene Coupé eineinklusiveund mehr. Auch die Farbkombination weiß/grau ist extrem selten. Außerdem sind alle, dasundim Kaufpreis enthalten.

Teurer als ein neues BMW M4 Coupé

So viel Originalität und Exklusivität hat ihren Preis. Der Verkäufer möchte 89.999 US Dollar oder umgerechnet über 80.000 Euro für den M3 haben. Das ist mehr als ein brandneues BMW M4 Coupé (ab 79.300 Euro) kostet! Vergleichbare M3 zu finden, ist quasi unmöglich – gut erhaltene M3 E36 Coupé mit fünfstelligen Kilometerleistungen kosten hierzulande ab etwa 30.000 Euro. Das teuerste in Deutschland angebotene Exemplar ist Baujahr 1993 mit 14.300 Kilometern und soll 69.000 Euro kosten. Der hat aber auch den Dreiliter-Sechszylinder mit 286 PS unter der Haube!

Schwächerer Motor für den US-M3

Die US-Version des BMW M3 E36 hat "nur" 243 PS statt anfangs 286 PS in der europäischen Version.

1992 und 1995 mit dem S50B30 genannten Sechszylinder mit 286 PS angeboten wurde, hatte die US-Version einen weniger aufwendigen Motor. Der entsprach im Grunde dem auf drei Liter aufgebohrten Motor (M50B25) des 325i. Mit 243 PS war die Version zudem deutlich schwächer als das EU-Modell. Was die wenigsten wissen: Ursprünglich sollte der M3 E36 nicht in den USA angeboten werden, kam dann letztendlich doch: allerdings mit einem anderen Motor . Während das Topmodell in Europa zwischenundmit demgenanntenmitangeboten wurde, hatte dieeinen weniger aufwendigen Motor. Der entsprach im Grunde dem auf drei Liter aufgebohrten Motor (M50B25) des. Mitwar die Version zudem deutlich schwächer als das