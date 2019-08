Audi S6 Avant TDI: Test, Motor, Preis

tellen wir uns mal vor, wir hätten vor zehn Jahren einengekauft, 5,2-Liter-Zehnzylinder, 435 PS. 2019 würden uns wieder für einen S6 interessieren. Plötzlich ist esmehr, sondern ein V6 . Und es ist kein Benziner, sondern ein Diesel . Und in diekönnten wir Joghurtbecher reinstecken, die würden während der Fahrt nicht rausplumpsen, ist nämlich. Also lieber doch keinen S6 nehmen?

S6 (Limo und Avant) und S7 gibt es wirklich. Aber dafür hat Audi aufgerüstet, baut nicht mehr nur einenein, sondern auch einen. Ergebnis:und massig viel Spaß – obenrum! Und wir konstatieren mal politisch inkorrekt: Früher, als die Audi-Ingenieure bei den Abgaswerten noch so kreativ sein durften wie die Brüder Grimm bei Rotkäppchen, da liefen auch dieirgendwie besser. Wir befinden uns auf einer gottverlassenen Landstraße irgendwo in der Pampa vor Hamburg., Start-/Stopp-Taste aktiviert, wir stehen, Motor geht aus. Wir treten das Gas durch, Motor startet, Uhr tickt.

Nach handgestoppten, nach einer Phase des Überlegens also, des Insichgehens, des Sortierens, da flitzt dieser Audi los,kurz vor der 2500er-Marke, plötzlich ein Schlag in die Magengrube, wir stürmen nach vorn wie Obelix, wenn einer Wildschweinbraten hat. Du musst den S6 bei Laune halten, das Zögerliche, diese Phase des "Moment-mal-ich-bin-gleich-für-Sie-da" so gut es geht vermeiden. Dabei haben sie bei Audi soinvestiert, um demBeine zu machen. Sie haben einz eingebaut, das aus einemund einer Lithium-Ionen-Batterie (10 Ah) besteht, die Bremsenergie speichert. Und sie haben diesen elektrischen Verdichter namens EAV imeingebaut, der den Brennraum mit mehr Luft für einenversorgt.

Im Zusammenspiel mit dem Abgasturbolader sorgt er dafür, dass zwischen 2500 und 3100 Umdrehungen immer 700 Nm Drehmoment zur Verfügung stehen. Sie ahnen, was das heißt: Hände hoch, das ist ein Überfall! Aber erst ab 2500 Touren, drunter ist's ein Überfällchen. Wir wollen da nicht länger drauf rumreiten, denn Audi hat an vielen anderen Stellen einen guten Job gemacht.

Super abgestimmt: ESP kann man abschalten, dann übersteuert der Allradler ganz leicht.

Beim Sound zum Beispiel. Ja, da ist mit Lautsprechern so viel Erstaunliches möglich wie beim Schönheits-Doc, der an Bauch, Beinen, Po rumschnippelt; auf jeden Fall klingt der V6-TDI imso krawallig wie ein. Und ja, den S6 haben sie. Du kannst ESP komplett abschalten, der Kombi dann dankleicht, bekommt die geballte Kraft nach hinten, je nach Traktion sind das 85 Prozent. Mit seinemund derfür 1900 Euro Aufpreis fühlt sich der Avant viel kleiner an als 4,95 Meter. Und dann latschst du aus Tempo 100 auf die Bremse, ankerst, und du denkst: Mist, jetzt wieder Drehzahl hoch. Dann trittst du beherzt aufs Gas, Motor geht an, Audi überlegt – und stürmt los.