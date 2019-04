Audi S6 (2019): Preis, Avant, Leistung, Diesel, Marktstart

Vorstellung: Erkennbar an den vier Endrohren

optischen Veränderungen im Vergleich zum regulären Modell hält man sich zurück: Die waagerechten Streben des Kühlergrills sind breiter ausgeführt, die senkrechten dahinter haben dieselbe Farbe, je nach Ausführung sind sie in Schwarz oder Endrohre unterscheiden: Der S6 hat insgesamt vier davon, zwei mehr als der A6. Außerdem sind die S6-Endrohre rund statt rechteckig. Der Innenraum stammt aus dem A6, ist aber dunkler gestaltet und immer mit Sportsitzen und digitalem Cockpit ausgestattet. Neu ist der Motor: Statt eines V8 steckt unter der Haube nun ein Dreiliter-V6-TDI mit Mildhybridsystem und 349 PS sowie 700 Nm, der immer an eine Achtgang-Automatik und den quattro-Allradantrieb gekoppelt ist. Einen Benziner bietet Audi auf dem deutschen Markt nicht mehr an. Der neue Audi S6 kommt im Sommer 2019 auf den Markt. Die Preise für die Limousine starten bei 76.500 Euro, den Avant gibt es ab 79.000 Euro. Ein Jahr nach der Premiere der neuen A6-Generation schiebt Audi den sportlichen S6 als Limousine und Avant hinterher. Bei denim Vergleich zum regulären Modell hält man sich zurück: Die waagerechten Streben des Kühlergrills sind breiter ausgeführt, die senkrechten dahinter haben dieselbe Farbe, je nach Ausführung sind sie in Schwarz oder Aluminium gehalten. Dieses Farbschema setzt sich über die Außenspiegelkappen bis ans Heck fort. Der Diffusor ist leicht verändert, den Kofferraumdeckel der Limousine ziert eine dezente Abrisskante. Ganz klar lässt sich der S6 aber anhand derunterscheiden: Der S6 hat insgesamt vier davon, zwei mehr als der A6. Außerdem sind die S6-Endrohre rund statt rechteckig. Derstammt aus dem A6, ist aber dunkler gestaltet und immer mitundausgestattet. Neu ist der Motor: Statt eines V8 steckt unter der Haube nun einmit Mildhybridsystem undsowie, der immer an eineund dengekoppelt ist. Einen Benziner bietet Audi auf dem deutschen Markt nicht mehr an. Der neue Audi S6 kommt imauf den Markt. Diefür die Limousine starten bei 76.500 Euro, den Avant gibt es ab 79.000 Euro.

Innenraum: Die Zeichen stehen auf Sport

Für eine sportlichere Anmutung sorgen ein abgeflachtes Lenkrad (Aufpreis) und die Pedalerie aus Edelstahl. optionales abgeflachtes Lenkrad, Fußstütze und Pedalerie sind aus Edelstahl. Das digitale Cockpit ist, anders als beim A6, serienmäßig an Bord und kommt im S6 mit einer besonderen Grafik, die den Drehzahlmesser mittig anzeigt. Ebenfalls serienmäßig an Bord sind Sportsitze mit S-Prägung. Gegen Aufpreis bietet Audi weiterhin stärker konturierte S-Sportsitze mit integrierter Kopfstütze und Rautensteppung an. Alternativ gibt's komfortablere Individualkontursitze, die entweder mit Belüftung oder Massagefunktion ausgestattet werden können. Die Sitzbezüge sind in einer Kombination aus Leder und Alcantara oder nur mit Leder bezogen. Das Kofferraumvolumen variiert je nach Ausführung: In das Gepäckabteil der Limousine passen 530 Liter, der Avant schluckt bis zu 1680 Liter. Dank der steiferen Karosseriestruktur und der überarbeitetet Aeroakustik soll es im Innenraum besonders leise zugehen. Ob das stimmt, muss der erste Fahrbericht zeigen. Neue Audi (2019 bis 2023) zur Galerie Der gewohnte A6-Innenraum ist im S6 dunkel gehalten, auch die metallischen Zierelemente sind dunkler gestaltet. Für eine sportlichere Anmutung sorgen ein, Fußstütze und Pedalerie sind aus Edelstahl. Dasist, anders als beim A6, serienmäßig an Bord und kommt im S6 mit einer, die den Drehzahlmesser mittig anzeigt. Ebenfalls serienmäßig an Bord sindmit S-Prägung. Gegen Aufpreis bietet Audi weiterhinund Rautensteppung an. Alternativ gibt's komfortablere, die entweder mitoderausgestattet werden können. Diesind in einer Kombination ausoder nur mit Leder bezogen. Dasvariiert je nach Ausführung: In das Gepäckabteil der Limousine passen 530 Liter, der Avant schluckt bis zu 1680 Liter. Dank der steiferen Karosseriestruktur und der überarbeitetet Aeroakustik soll es im Innenraumzugehen. Ob das stimmt, muss der erste Fahrbericht zeigen.

Ausstattung: Optional mit Allradlenkung

Der S6 hat traditionell mehr Serienausstattung an Bord als der A6. Dazu zählen 20-Zoll-Felgen im S-Design, die MMI Navigation plus mit dem digitalen Cockpit und 12,3-Zoll-Diplay, Alcantara-Sportsitze und eine Vierzonen-Klimaautomatik. Für die passende Fahrdynamik kommt der S6 ab Werk mit einer sportlich übersetzten Progressivlenkung und S-Sportfahrwerk mit Dämpferregelung. Das Fahrwerk liegt bei Limousine und Avant 20 Millimeter tiefer.

Wer es lieber komfortabel mag, der findet in der Aufpreisliste des Audi S6 ein adaptives Luftfahrwerk. verbaut Audi eine Allradlenkung. Bei Geschwindigkeiten bis 60 km/h schlagen die Hinterräder bis zu fünf Grad gegensinnig zu den Vorderrädern ein, das verkleinert den Wendekreis um bis zu 1,1 Meter. Über 60 km/h lenken die Hinterräder bis zu zwei Grad in dieselbe Richtung wie die Vorderachse ein und sorgen so für mehr Fahrstabilität. Für noch sportlicheres Fahrverhalten kann der quattro-Antrieb um ein Sportdifferenzial an der Hinterachse ergänzt werden. Wer es lieber komfortabel mag, der findet in der Aufpreisliste ein adaptives Luftfahrwerk mit geregelter Dämpfung, drei Fahrmodi – und eine Funktion, die das Auto auf schlechten Strecken anhebt. Ebenfalls optional sind die Keramikbremse und 20-Zoll-Performance-Reifen sowie 21-Zoll-Felgen. Für den Inneraum gibt es gegen Aufpreis unterschiedliche Lederpakete und Holzeinlagen. Neue Kombis (2019, 2020 und 2021) zur Galerie verbaut Audi eine. Bei Geschwindigkeiten bis 60 km/h schlagen die Hinterräder bis zu fünf Grad gegensinnig zu den Vorderrädern ein, das verkleinert den Wendekreis um bis zu 1,1 Meter. Über 60 km/h lenken die Hinterräder bis zu zwei Grad in dieselbe Richtung wie die Vorderachse ein und sorgen so für mehr Fahrstabilität. Für noch sportlicheres Fahrverhalten kann der quattro-Antrieb um einan der Hinterachse ergänzt werden. Wer es lieber komfortabel mag, der findet in der Aufpreisliste einmit geregelter Dämpfung, drei Fahrmodi – und eine Funktion, die das Auto auf schlechten Strecken anhebt. Ebenfalls optional sind dieundsowie. Für den Inneraum gibt es gegen Aufpreis unterschiedlicheund

Motor und Preis: Kein V8 mehr im S6