Marktstart und Preis: RS 6 kommt Anfang 2020

nur als Kombiversion. Und weiterhin mit V8-Motor. Neu ist, dass der RS 6 in Zukunft einen Riemen-Starter-Generator und ein 48-Volt-Bordnetz bekommt. Bei der Leistung gibt es gegenüber dem Vorgänger einen Sprung: 560 PS leistet der 600 PS. Mehr Leistung und neue Technik dürften sich im Preis niederschlagen: Offizielle Preise gibt es nicht, aber AUTO BILD rechnet mit rund 125.000 Euro Basispreis. Auf den Markt kommt die stärkste Variante von Audis Oberklasse im ersten Quartal 2020. Dann trifft der V8-Kombi traditionell auf die 600-PS-Fraktion von Mercedes-AMG (Performance-Variante des RS 6 mit bis zu 650 PS folgen. Der RS 6 Avant ist zurück! Gute zwei Jahre nach dem normalen A6 Avant schiebt Audi Sport den mächtigsten Vertreter der A6-Baureihe nach: den neuen RS 6. Das RS-Modell der C8-Baureihe gibt es. Und weiterhin mit. Neu ist, dass der RS 6 in Zukunft einen Riemen-Starter-Generator und ein 48-Volt-Bordnetz bekommt. Bei der Leistung gibt es gegenüber dem Vorgänger einen Sprung: 560 PS leistet der alte RS 6 , der Neue bringt es auf glatte. Mehr Leistung und neue Technik dürften sich im Preis niederschlagen: Offizielle Preise gibt es nicht, aber AUTO BILD rechnet mit rundBasispreis. Auf den Markt kommt die stärkste Variante von Audis Oberklasse im. Dann trifft der V8-Kombi traditionell auf die 600-PS-Fraktion von Mercedes-AMG ( E 63 S mit 612 PS ) und BMW M ( M5 Competition mit 625 PS ). Später könnte dann noch eine nochmals leistungsgesteigertedes RS 6 mit bis zu 650 PS folgen.

Vorstellung und Design: Enorm bullig

LED-Scheinwerfer sind Serie. Optional strahlen die A7-Scheinwerfer mit Matrix-LED-Laser-Technik. breiteren und flacheren Grill als die anderen A6-Modelle, der mit seinen dreidimensionalen Einsätzen optisch besonders hervorgehoben wird. Dazu passend: die schmalen Scheinwerfer des Audi A7. Darüber wölbt sich die RS-spezifische Motorhaube deutlich stärker Richtung Straße als beim A6 – insgesamt ergibt sich an der Front ein wesentlich aggressiveres Aussehen. Typisch RS 6 ist die breite Spur (Vorderachse: 1668 mm/Hinterachse: 1651 mm). Über die 22-Zoll-Felgen unseres Fotofahrzeugs (Serie: 21 Zoll) wölben sich die ausladenden Radhäuser. Auf jeder Seite hat der RS 6 im Vergleich zur normalen Karosserie um 40 Millimeter zugelegt. Das Ergebnis ist ein enorm bulliges Auftreten – so wie man es von einem RS 6 erwartet. Optisch hat der RS 6 mit seinen A6-Brüdern kaum noch etwas gemein. Kein Wunder, denn nur noch die Vordertüren, das Dach und die Heckklappe entsprechen dem Serienstand. An der Front trägt der RS 6 einenals die anderen A6-Modelle, der mit seinen dreidimensionalen Einsätzen optisch besonders hervorgehoben wird. Dazu passend: die. Darüber wölbt sich diedeutlich stärker Richtung Straße als beim A6 – insgesamt ergibt sich an der Front ein wesentlich aggressiveres Aussehen. Typisch RS 6 ist die(Vorderachse: 1668 mm/Hinterachse: 1651 mm). Über die 22-Zoll-Felgen unseres Fotofahrzeugs (Serie: 21 Zoll) wölben sich die. Auf jeder Seite hat der RS 6 im Vergleich zur normalen Karosserie um 40 Millimeter zugelegt. Das Ergebnis ist ein enorm bulliges Auftreten – so wie man es von einem RS 6 erwartet.

RS-Dachkantenspoiler aus. Und auch die Schürze ist ein RS 6-eigenes Teil: angedeuteter Diffusor, gewaltige Spange und ovale Endrohre legen im Vergleich zur S-Line optisch gleich ein paar Schippen drauf. Übrigens: Sind die Endrohre silber, ist die "normale" Auspuffanlage verbaut. Sind sie schwarz, ist die RS-Sportabgasanlage an Bord. Neue Audi (2019 bis 2023) zur Galerie Am Heck läuft das Dach in einem großenaus. Und auch dieist ein RS 6-eigenes Teil: angedeuteter Diffusor, gewaltige Spange und ovale Endrohre legen im Vergleich zur S-Line optisch gleich ein paar Schippen drauf. Übrigens: Sind die Endrohre silber, ist die "normale" Auspuffanlage verbaut. Sind sie schwarz, ist die RS-Sportabgasanlage an Bord.

Innenraum: Sportlich, aber seriös

Das gegen Aufpreis erhältliche Head-up-Display projiziert RS-spezifische Anzeigen. – genauso stellt man sich einen RS 6 vor. An den richtigen Stellen setzt sich der RS 6 von der braven Serie ab, schafft dabei aber den Schulterschluss zwischen sportlich und seriös. Natürlich sind andere Materialien verbaut, etwas Alcantara am unten abgeflachten Sportlenkrad, neue Dekor-Inlays und edles Leder in Rautensteppung auf den optionalen RS-Sitzen. Der Fahrer blickt auf digitale Instrumente im Virtual Cockpit, das neben Drehzahl und Geschwindigkeit auch über Reifendruck, Drehmoment, Leistung, Motoröltemperatur, Ladedruck, Rundenzeiten und g-Kräfte informiert. Am Lenkrad fallen auf den ersten Blick die RS-Tasten auf – quasi Schnellwahltasten für frei konfigurierbare Abstimmungen. Beim Griff hinters Lenkrad ertasten die Finger neue, größere Schaltwippen aus Alu. Alles sehr funktional. Der Avant ist nicht nur ein Beschleunigungsmonster, sondern auch ein praktischer Lademeister. Mit 565 Litern Kofferraumvolumen entspricht die Ladekapazität der des normalen A6 Avant. Maximal passen bis zu 1680 genormte Liter rein. Praxisnah: Die Rücksitzbank ist 40/20/40 klappbar. – genauso stellt man sich einen RS 6 vor. An den richtigen Stellen setzt sich der RS 6 von der braven Serie ab, schafft dabei aber den Schulterschluss zwischen sportlich und seriös. Natürlich sind andere Materialien verbaut, etwas Alcantara am unten abgeflachten Sportlenkrad, neue Dekor-Inlays und edles Leder in Rautensteppung auf den optionalen RS-Sitzen. Der Fahrer blickt aufim Virtual Cockpit, das neben Drehzahl und Geschwindigkeit auch über Reifendruck, Drehmoment, Leistung, Motoröltemperatur, Ladedruck, Rundenzeiten und g-Kräfte informiert. Am Lenkrad fallen auf den ersten Blick dieauf – quasi Schnellwahltasten für frei konfigurierbare Abstimmungen. Beim Griff hinters Lenkrad ertasten die Finger. Alles sehr funktional. Der Avant ist nicht nur ein Beschleunigungsmonster, sondern auch ein praktischer Lademeister. Mitentspricht die Ladekapazität der des normalen A6 Avant. Maximal passen bis zu. Praxisnah: Die Rücksitzbank ist 40/20/40 klappbar.

Motor und Antrieb: V8-Mild-Hybrid für den RS 6

Der neue RS 6 leistet 600 PS – fünf PS weniger als das Performance-Modell des alten RS 6. V8-Biturbo. Das vier Liter große Aggregat leistet glatte 600 PS – 40 PS mehr als bisher. Das maximal abrufbare Drehmoment stieg von 700 Nm beim Vorgänger auf 800 Nm, die zwischen 2100 und 4500 Touren anliegen. Bei den Fahrleistungen haut der RS 6 für einen 2,1-Tonnen-Kombi (Leergewicht: 2065 Kilogramm) beeindruckende Werte raus: Audi gibt 3,6 Sekunden für den Sprint aus dem Stand auf 100 km/h an. 8,4 Sekunden später soll die Tachonadel bereits über die 200er-Markierung wandern. Schluss ist im Normalfall bei 250 km/h – selbstredend elektronisch begrenzt. Es sei denn, das Dynamikpaket ist verbaut, dann geht der RS 6 bis zu 280 km/h. Noch schneller wird der RS 6 mit Dynamikpaket plus: 305 km/h. Herzstück des neuen RS 6 ist der. Das vier Liter große Aggregat leistet glatte– 40 PS mehr als bisher. Das maximal abrufbare Drehmoment stieg von 700 Nm beim Vorgänger auf, die zwischen 2100 und 4500 Touren anliegen. Bei den Fahrleistungen haut der RS 6 für einen 2,1-Tonnen-Kombi (Leergewicht: 2065 Kilogramm) beeindruckende Werte raus: Audi gibtfür den Sprint aus dem Stand auf 100 km/h an. 8,4 Sekunden später soll die Tachonadel bereits über die 200er-Markierung wandern. Schluss ist im Normalfall bei– selbstredend elektronisch begrenzt. Es sei denn, dasist verbaut, dann geht der RS 6 bis zu 280 km/h. Noch schneller wird der RS 6 mit: 305 km/h.

Aber der RS 6 soll nicht nur schnell sein. Mit einem 48-Volt-Bordnetz und einem Riemen-Starter-Generator soll der Kombi zumindest im Rahmen der Möglichkeiten zur Sparsamkeit erzogen werden. Geht der Fahrer zwischen 55 und 160 km/h vom Gas, kann der RS 6 bis zu 40 Sekunden bei ausgeschaltetem Verbrenner segeln oder alternativ Energie rekuperieren (bis zu 12 kW), die der Generator nutzt, um den Motor wieder zu starten. Die Energie dazu wird in einem Lithium-Ionen-Akku gespeichert. Die Ersparnis im Alltag soll bei bis zu 0,8 Litern Benzin liegen. Darüber hinaus können im Teillastbereich – wie auch schon beim Vorgänger – vier Zylinder des V8-Motors abgeschaltet werden.

Für mehr Dynamik: Das ESC des neuen Audi RS 6 soll komplett abschaltbar sein. alle vier Räder. Standardmäßig beträgt das Verteilungsverhältnis von Vorderachse zu Hinterachse 40:60. Über ein mechanisches Mittendifferenzial kann aber – je nach Fahrsituation – bis zu 70 Prozent der Kraft an die Vorderachse gehen. Im umgekehrten Fall ergibt sich eine noch größere Verschiebung: Dann übernimmt die Hinterachse im Extremfall bis zu 85 Prozent der Kraft. Optional soll ein Sportdifferenzial an der Hinterachse für eine noch gezieltere Verteilung der Momente zwischen den Hinterrädern sorgen. Einzige Getriebeoption bleibt die Achtstufen-Tiptronic, der die Ingenieure eine neu abgestimmte Launch-Control spendiert haben. Auch wenn der auffällige "quattro"-Schriftzug im unteren Teil des Grills beim neuen RS 6 entfällt, geht die Kraft immer noch an. Standardmäßig beträgt das Verteilungsverhältnis von Vorderachse zu Hinterachse 40:60. Über einkann aber – je nach Fahrsituation – bis zu 70 Prozent der Kraft an die Vorderachse gehen. Im umgekehrten Fall ergibt sich eine noch größere Verschiebung: Dann übernimmt die Hinterachse im Extremfall bis zu 85 Prozent der Kraft.soll einan der Hinterachse für eine noch gezieltere Verteilung der Momente zwischen den Hinterrädern sorgen. Einzige Getriebeoption bleibt die, der die Ingenieure einespendiert haben.

Ausstattung: Noch sportlicher gegen Aufpreis

Als Topmodell hat der RS 6 natürlich bereits viele Ausstattungsdetails serienmäßig an Bord. Dazu gehört das adaptive Luftfahrwerk mit Lift-Modus (20 mm). Optional bietet Audi Sport das RS-Sportfahrwerk plus an, das konventionell mit Stahlfedern und dreifach einstellbaren Dämpfern arbeitet und Nick-und Wank-Bewegungen besonders entgegenwirken soll. Die Fahrmodi-Wahl "Audi drive select" verfügt im RS 6 neben den vier voreingestellten Stufen über zwei frei konfigurierbare Einstellungen ("RS 1" und "RS 2"), die per Schnellwahltaste am Lenkrad eingelegt werden.

Serienmäßig sind die Außenspiegelkappen des RS 6 schwarz, auf Wunsch werden sie silber. gibt es zudem Allradlenkung und statt der serienmäßigen 21-Zoll-Felgen 22 Zoll große Räder mit 285/30 Bereifung. Die ab Werk verbaute Stahlbremsanlage (Scheibendurchmesser vorne 420 mm/hinten 370 mm) lässt sich per Extrazahlung gegen eine Carbon-Keramik-Bremse mit 440 Millimeter messenden Scheiben an der Vorderachse tauschen. Hinten bleibt der Durchmesser der Scheiben mit 370 Millimetern unverändert, jedoch spart man mit dem Einbau der Verbundwerkstoffbremse 34 Kilogramm ungefederte Massen ein. gibt es zudemund statt der serienmäßigen 21-Zoll-Felgenmit 285/30 Bereifung. Die ab Werk verbaute Stahlbremsanlage (Scheibendurchmesser vorne 420 mm/hinten 370 mm) lässt sich per Extrazahlung gegen einemit 440 Millimeter messenden Scheiben an der Vorderachse tauschen. Hinten bleibt der Durchmesser der Scheiben mit 370 Millimetern unverändert, jedoch spart man mit dem Einbau der Verbundwerkstoffbremse 34 Kilogramm ungefederte Massen ein.