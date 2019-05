Skoda Superb Scout (2019): Vorstellung, Preis, Motor, Matrix-LED

Erstmals wird es den Skoda Superb auch in der robusten "Scout"-Variante geben. Im Zuge des Facelifts verpassen die Tschechen ihrem Flaggschiff den beliebten Offroad-Anstrich. Der Scout erhält neben den für das Facelift typischen vergrößerten Grill auch eigenständige Designmerkmale. Der Grill erhält schwarze Doppelrippen, die von einem Chromrand eingefasst sind. Die Schürze ist robust ausgeführt und erhält einen Unterfahrschutz in Aluminium-Optik. An der Seite erhält der Superb Kunststoffverkleidungen für die Radhäuser und Schweller. Die Dachreling und die Rahmen der Seitenscheiben sind verchromt. Serienmäßig steht der Scout auf 18-Zoll-Rädern, optional geht es bis 19-Zoll.