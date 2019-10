M

it dem A8 schaffte Audi Mitte der 90er erstmals den Sprung in die automobile Oberklasse . Wem die maximalen 300 PS der fünf Meter langen Luxus-Limousine nicht reichten, dem boten die Ingolstädter ab 1996 eine Sport-Version mit 40 PS mehr an: den Audi S8 ! Mit einem mächtigen 4,2-Liter-V8 und Sechsgang-Getriebe ausgestattet, sprintet der 1,7 Tonnen schwere Power-Brocken in 5,5 Sekunden auf Tempo 100, bei 250 km/h riegelt die Elektronik ab. Gegen Aufpreis war auch eine Fünfgang-Tiptronic möglich, die allerdings vor allem die Beschleunigung deutlich minderte (über eine Sekunde langsamer von 0 bis 100 km/h). Der S8 hatte serienmäßigen quattro-Antrieb und galt bei Markteinführung als stärkste Allrad-Limousine der Welt. Heutzutage sind Fahrzeuge der ersten Generation mit Schaltgetriebe sehr selten und extrem begehrt. Ein Audi S8 4.2 quattro , Baujahr 1997, steht jetzt im hessischen Griesheim zum Verkauf!