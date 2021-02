Z

um Modelljahr 2021 hat Audi dem SQ5 TDI ein Facelift spendiert. Neben optischen Überarbeitungen wie neuen Scheinwerfern und Rückleuchten trägt der SQ5 jetzt runde Auspuffblenden. Auch der Innenraum wurde aufgefrischt, hier wurde vor allem die Konnektivität verbessert. Doch mit dem Facelift hat der SQ5 auch ein paar PS eingebüßt. Statt. Das maximale Drehmoment von 700 Nm bleibt immerhin gleich. Die ersten Kundenfahrzeuge werden im ersten Jahresquartal zumausgeliefert. Wer nicht so viel Geld investieren will, der sollte sich das folgende Leasingangebot genauer anschauen!Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) kann derfürwerden. Eine Anzahlung ist nicht nötig, nur die Überführungskosten in Höhe von 849 Euro (713 Euro netto) kommen einmalig hinzu. Kleiner Haken: Das Angebot istvorgesehen und gilt nicht für Privatleute. Die Laufzeit liegt bei. Beim Wunsch nach Mehrkilometern sollte der Anbieter direkt kontaktiert werden. Auf drei Jahre gerechnet liegen die reinen Leasingkosten bei 14.501 Euro netto (383 Euro x 36 plus 713 Euro).