Audi TT: Gebrauchtwagen-Test – 3. Generation (FV/8S)

o ist hier die Sitzheizung? Mit der Frage wird sich jeder TT-Pilot beschäftigen. Zumindest wenn er Audis Sportcoupé nicht kennt und wie wir im offenen Roadster in den diesigen Novembertag startet. Dass der Spaß trotz abgefrorener Ohren nicht zu kurz kommt, liegt neben dem Po-Wärmer vor allem an den 230 PS des 2.0 TFSI. Bekannt ist die Maschine aus dem Golf GTI . Bullig und sportlich brabbelnd hält das Aggregat dank Turboaufladung in jeder Lebenslage reichlich Punch bereit. In Verbindung mit dem knapp geschnittenen und fein verarbeiteten Innenraum, der sehr exakten und feinfühligen Lenkung sowie dem tiefen Schwerpunkt ist die nächste Rennstrecke im TT gefühlt nie weit weg.