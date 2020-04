ieser Audi TT hatte nur ein Ziel:2002 sorgte Audi-Spezialist MTM mit einem zweimotorigen Audi TT für großes Aufsehen in der Tuningszene.2002 war der gelbe Audi TT fertig für eine allererste Testfahrt. AUTO BILD war damals mit dabei! Jeder Motor treibt eine Achse an, sodass der TT quasi quattro-Antrieb hat, nur eben auf MTM-Art. Die Schaltgestänge der beiden manuellen Sechsganggetriebe wurden mechanisch miteinander verbunden, die Bedienung erfolgte über einen Schaltknauf. Ansonsten gibt es alles doppelt im Bimoto: zwei Motoren, zwei Drehzahlmesser, zwei Startknöpfe!

In der ersten Ausbaustufe sah der Bimoto TT noch seriennah aus. Charakteristisch: der mittige Wischer!

Angesichts des verrückten Konzepts und der brutalen Leistung war der TT fast schon dezent – trotz seiner gelben Lackierung. In der ersten Evolutionsstufe am auffälligsten: Die zusätzlichen Lufteinlässe in den hinteren Kotflügeln, um den zweiten Motor mit genügend Kühlluft zu versorgen. Dem Heck spendierte MTM einen größeren Spoiler und einen mittigen Auspuff mit drei Endrohren im Stil des Ferrari F40. Zur Fahrbarkeit des Bimoto hatte MTM-Chef Roland Mayer vor fast 20 Jahren klare Vorstellungen: "Unser Ziel wird es sein, dem Auto ein Fahrverhalten zu geben, das es jederzeit berechenbar macht. Es darf den Fahrer nicht mit einem Wechsel zwischen Unter- und Übersteuern überraschen, sondern die Tendenz zum Übersteuern aufweisen." Tatsächlich soll der Bimoto zum Übersteuern tendiert haben, berichten die wenigen Leute, die den Monster-TT gefahren sind.