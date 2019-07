Auktion: Supercars von Diktator-Sohn werden versteigert

Das Auktionshaus Bonhams lädt am 29. September 2019 zum "Bonmont Sale" in einen Golf-Club in der Nähe von Genf ein. Unter den angebotenen Autos befinden sich einige echte Raritäten. So wird einer von nur neun gebauten Lamborghini Veneno Roadster versteigert. Auch ein Koenigsegg One:1 kommt unter den Hammer, vom 1360 PS starken Supersportwagen existieren weltweit nur sechs Exemplare. Weitere Highlights sind ein Aston Martin One 77, ein McLaren P1, ein Ferrari LaFerrari oder ein Bugatti Veyron 16.4.