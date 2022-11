Das Angebot gilt exklusiv für Elektroautos. Hier bietet Sixt+ eine große Bandbreite an Modellen an, vom Opel Mokka-e (ab 499 Euro pro Monat) über den Tesla Model 3 Long Range (ab 899 Euro pro Monat) bis hin zum BMW iX (ab 1099 Euro pro Monat). In den ersten 12 Monaten erhalten Kunden bei Aldi Süd 50 Euro monatlichen Rabatt – und bekommen so eine Ersparnis von bis zu 600 Euro auf das Auto-Abo.