Viele Anbieter geben für das Auto-Abo eine Mindestlaufzeit an, die zumeist bei drei oder sechs Monaten liegt. Erst dann kann das Fahrzeug zurückgegeben werden, ohne dass eine Strafgebühr entrichtet werden muss.

Variables Auto-Abo für maximale Freiheit



Es gibt jedoch auch Serviceanbieter, die dem Nutzer die nahezu freie Wahl lassen, wann er das genutzte Fahrzeug wieder abgibt. Wer noch nicht weiß, ob er den Wagen vielleicht ein, zwei Monate oder gar noch länger nutzen will, der steigt am besten in ein solch variables Auto-Abo ein.