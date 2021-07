Auto-Abo von Shell: Elektroautos

ür Shell war das Gerichtsurteil vor wenigen Tagen ein Paukenschlag:. Ob das Urteil Bestand haben wird oder nicht – der 114 Jahre alte Öl- und Gas­-Konzern braucht neue Geschäftsideen. Diese könnte eine sein:, und zwar ausschließlich für batterieelektrische Fahrzeuge. Bereits seit Ende 2019 errichtet Shell Schnellladesäulen an seinen Tankstellen . Jetzt gibt es im Webshop das passende Auto dazu., der pro Monat 289 Euro kostet.. Inklusive sind darin bis auf den Strom alle Kosten. Etwa Zulassung, Wartung, Steuern, Versicherung und zur Jahreszeit passende Reifen . Die Laufzeit beträgt zwischen 6 und 24 Monaten. Das Fahrzeug wird in einem von bundesweit sechs Logistikzentren übergeben.. Partner bei dem Abo­-Modell ist die Kölner Firma Fleetpool, zu der unter anderem der Anbieter like2drive gehört, mit dem bereits Tchibo vor kurzem E­-Autos vermarktet hat.

Das Auto­-Abo von Shell kann ab sofort online abgeschlossen werden. Laufzeit: 6 bis 24 Monate. ©Royal Dutch Shell

Nun also Shell: Der. Einen(z. B. beim Tesla), die Kosten sind weitgehend identisch mit denen von like2­ drive. Allerdings schließe man zukünftig weitere Sonderpreise nicht aus, heißt es von beiden Seiten. Shell-­Kunden. Damit kann man europaweit an 200.000 Ladesäulen die Akkus befüllen. Die Tankstellenkette selbst betreibt aktuell bundesweit rund. "Bis 2030 sollen es 1000 Standorte mit 3000 Ladepunkten sein", sagt Shell­-Projektleiter Hauke Schaack. Einen Rabatt beim Strom erhalten Auto­-Abo-­Kunden nicht. Ein Vorteil ist immerhin, dasskommt und sich der Abonnent um nichts kümmern muss. "Wir wollen", sagt Schaack. Die Kooperation sei langfristig angelegt. Prof. Ferdinand Dudenhöffer, Direktor des CAR Center Automotive Research in Duisburg, sagt AUTO BILD: "Das Abo-­Angebot bei Elektroautos ist schon ganz gut. Und es wird weiter wachsen. Bis 2030 könnte der Marktanteil der Auto­-Abos bei Neuwagenzulassungen im Privatbereich auf 40 Prozent steigen."