Der Sportwagen war nur eines der vielen exotischen und besonderen Autos, die Maradona im Laufe seiner Profikarriere besaß. Ein anderer, ein seltenes Porsche 911 Carrera 2 Typ 964 "Works Turbo Look" Cabriolet aus dem Jahr 1992, wurde von Bonhams 2021 für 483.000 Euro verkauft. Das war fast doppelt so viel, wie im Vorfeld geschätzt wurde. Vielleicht benötigt man also doch mehr als 250.000 Euro. Aber immerhin gibt es dafür das Auto einer echten Legende.