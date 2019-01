AUTO BILD 3/2019

L

assen Sie uns über Automessen reden. In dieser Woche: die Detroit Motor Show. Im vergangenen Jahr präsentierte Mercedes im 1926 eröffneten, einstmals prächtigen Michigan Theatre mit Arnold Schwarzenegger die neue G-Klasse. In diesem Jahr ist Mercedes gar nicht in Detroit; Audi, BMW und Porsche sind's auch nicht. Die Messe kämpfe ums Überleben, sagt Ferdinand Dudenhöffer von der Uni Duisburg-Essen. Es sei "eher ein Beerdigungskonvent, der sich da im kalten Detroit versammelt". Der Branchenexperte ist chronisch eher Pessi- als Optimist, aber hat er recht? Ja und nein! Die Zahl der Messepremieren hat sich in Detroit zwar halbiert, aber VW und Ford verkündeten dort eine Allianz, die es noch nicht gegeben hat zwischen den Konkurrenten.