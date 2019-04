A

UTO BILD ALLRAD hat zur Kür der begehrenswertesten Allradautos des Jahres 2019 aufgerufen – und die Leser und User haben entschieden! Aus 216 Fahrzeugen wurden in 20 Kategorien je ein Gesamt- und ein Importsieger gekürt. Bei den Geländewagen und SUVs bis 35.000 Euro geht in diesem Jahr der Titel an den Audi Q2. Er löst damit den Vorjahressieger, den Skoda Kodiaq ab, der sich aber erneut über den Titel als Importsieger freuen darf. Hintergrund zur Wahl: Alle Leser von AUTO BILD ALLRAD, Europas meistverkaufter Allrad-Zeitschrift, konnten sich an der Wahl zum Allradauto des Jahres 2019 beteiligen. Dabei durften sie wie in jedem Jahr aus allen offiziell auf dem deutschen Markt angebotenen Allradmodellen auswählen. Grauimportfahrzeuge und in sehr kleiner Stückzahl importierte 4x4-Exoten wurden nicht berücksichtigt.