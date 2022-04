Goldnuggets finden. Das ist unser Job. Die guten Geschichten liegen nicht auf der Straße, sondern unter einer Menge Geröll, Schutt, Erde. Und dann heißt es sieben. Das fängt mit der Themenauswahl an und geht mit der Umsetzung weiter.

Wüste in der Nähe von Hamburg?



Für unsere Titelgeschichte suchten wir eine wüstenähnliche Umgebung und fanden sie 60 Kilometer östlich von Hamburg. So viel Kies, so tiefen Sand hatte die Testcrew nicht erwartet. Jana (27), die als "Dirtymotojay" bei Instagram 2679 Follower hat und die Fotoproduktion unterstützte, stieß an ihre fahrerischen Grenzen, wir an unsere logistischen. Der Stress hat sich gelohnt.

Motorrad fahren unter Tage



Der Spur der Steine folgten wir mit unserer Reportage für die Rubrik "Bike Extrem". In einem Bergwerk unter Tage auf elektrischen Trial-Maschinen zu crossen, ist ein Erlebnis, das die beiden Autoren so schnell nicht vergessen werden.

Die Rückkehr des unverstandenen BMW C1?



Prototyp ausgiebig testen – leider fuhr er sich furchtbar: zu massig, zu hoher Schwerpunkt, das Fahrwerk überfordert. Ausgesiebt, abgehakt und deshalb nicht im Heft. Manche Idee klingt vielversprechend, ist aber auf Sand gebaut. Ein Softwareunternehmer ließ den legendären BMW-Roller C1 auferstehen, in neuer Form und elektrifiziert. Wir durften denausgiebig testen – leider fuhr er sich furchtbar: zu massig, zu hoher Schwerpunkt, das Fahrwerk überfordert. Ausgesiebt, abgehakt und deshalb nicht im Heft.

Schürfen nach Storys und wissen, wo die Schätze schlummern. Dafür braucht es journalistische Arbeiter, die gleichermaßen zupackend wie kreativ sind. Fotograf Olaf Tamm findet stets die passende Perspektive, auch unter schwierigen Bedingungen. Zu sehen etwa in der Geschichte über den Kawasaki-Sammler mit seinen sieben Z-Modellen.

Besonderer Fund: eine Zündapp GTS 50



Ein Findling der besonderen Art wurde für den Sonderteil "Klassik-Spezial" ans Tageslicht befördert: eine 1979er Zündapp GTS 50. Der Halbstarken-Traum stand vergessen in einem Schuppen. Wir haben die Zündi aus dem Dornröschenschlaf geweckt und fahrbereit gemacht. Nun knattert ihr Besitzer zweitaktend den ersten warmen Sonnenstrahlen entgegen, genießt seine Frühlingsgefühle und kann sich vor Daumen-hoch-Bekundungen kaum retten. Erlebnisse dieser Sorte und hoffentlich ein paar goldene Momente bei der Lektüre wünscht Ihnen das Team von AUTO BILD MOTORRAD.

Die Themen der AUTO BILD MOTORRAD 1/2022:



NEUHEITEN Für Sahara und die Straße – Kaufberatung Wüstenbikes: Aprilia Tuareg 660, Benelli TRK 502 X, BMW F 850 GS Adventure, Ducati DesertX, Yamaha Ténéré 700 Rally Edition • Mythos Dakar: Das sind die legendären Vorbilder • Die Modell-Highlights 2022: BMW K 1600 B, Honda ADV 350, Moto Guzzi V 100 Mandello, Triumph Tiger 1200 und andere TEST & FAHRBERICHT Yamaha MT-10: Mehr Kraft für die Super-Nackte • Zero DS: Elektro-125er auf dem Prüfstand • Harley-Davidson Sportster S und Harley-Davidson Nightster: Moderne Zeiten in Milwaukee • Kawasaki Ninja H2 SX SE: Die S-Klasse unter den Bikes • Mondial Flat Track 125i und Zontes 125 G1: Stilvolle 125er zum Kampfpreis • Yamaha R7: Ein Traum für Kurven-Gourmets • Seat Mó 125: Der ideale E-Roller für Pendler? • BMW CE 04: Captain Future fährt elektrisch • Ducati Streetfighter V2: Flotte Halbnackte mit Flügelchen • Honda CB 650 R Dauertestbilanz: So schlug sich der Vierzylinder-Allrounder im Redaktionsalltag AKTUELLES Technik: Was der IMU-Sensor kann • Nachrichten: Unfallstudie: So gefährlich leben Zweiradfahrer .

