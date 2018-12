D

ie Europäische Union will die CO2-Grenzwerte für Pkw in den kommenden Jahren drastisch verschärfen. Gleichzeitig bedeutet das: Der Spritverbrauch der Flotten wie auch einzelner Modelle muss immer weiter sinken. Autos wie der Ford Fiesta 1.0 Ecoboost Start & Stopp sind da schon jetzt gut aufgestellt. Der Kölner Kleinwagen holt 125 PS aus seinem 998 Kubikzentimeter großen Dreizylinder und zeigt sich auch fahrdynamisch von der spaßigen Seite. Dennoch begnügte er sich im AUTO BILD-Test mit 5,9 Litern Super und stieß 139 Gramm CO2 pro Kilometer aus. Und mit diesem Wert lag er im Testjahr 2018 nicht mal an der Spitze der Sparsamen!