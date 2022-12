Stellen Sie sich vor, sie lassen Ihr Auto an, rollen los und ein lautes Geräusch von der Beifahrerseite lässt sie aufschrecken. Was machen Sie?

In Sekunden passiert

Denn während Sie zur Beifahrerseite laufen, um nach der Quelle des Geräusches zu schauen, steigt der Dieb in Ihr Auto und fährt davon. Das passiert in Sekunden. Im Normalfall sind Sie so baff, dass Sie kaum reagieren können.

Was passiert ist? Der Dieb hat eine perfide Masche genutzt: Er hat eine Plastikflasche im Radkasten eingeklemmt. In der Hoffnung, dass sie durch das Geräusch, das durch das Losfahren erzeugt wird, genau so reagieren wie beschrieben. Und ihm so im wahrsten Sinne des Wortes die Tür öffnen für eine leichte Beute.