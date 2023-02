Autofahrer kennen diese Situation: Der Tank wird zwar immer leerer und leerer, trotzdem steuert man zunächst nicht die Tankstelle an. Doch das kann doppelt schaden, denn wenn man mit einem leeren Tank liegenbleibt, ist das nicht nur möglicherweise schlecht für das Auto, sondern kann auch ein Bußgeld oder sogar mehr nach sich ziehen.

Wichtig dabei: Die Angabe der verbliebenen Reichweite im Bordcomputer ist durch die heutige Technik zwar genauer als früher beziehungsweise als bei älteren Autos, blind verlassen sollte man sich darauf aber auch nicht. Auch wenn man ab dem Zeitpunkt, an dem das Reservelämpchen leuchtet bei den meisten Fabrikaten durchaus noch einige Kilometer fahren kann.

Ausreichend Treibstoff im Tank zu haben ist verpflichtend

Wer abseits der Autobahn oder einer Kraftstraße liegen bleibt, somit parkt und damit falsch hält, muss mit einem Bußgeld in Höhe von 30 Euro rechnen. Passiert dies auf einer Autobahn oder Kraftfahrstraße, fallen 70 Euro an. Denn Benzinmangel gilt nicht als Panne. Einen Punkt in Flensburg gibt es ebenfalls.