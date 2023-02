Ganz grundsätzlich gilt allerdings bei Auffahrunfällen erst einmal der Anscheinsbeweis, was bedeutet, dass prinzipiell zunächst der Hintermann die alleinige Schuld trägt. Denn in der Straßenverkehrsordnung (StVO) heißt es: "Der Abstand zu einem vorausfahrenden Fahrzeug muss in der Regel so groß sein, dass auch dann hinter diesem gehalten werden kann, wenn es plötzlich gebremst wird." Wichtig zu wissen: Die Beweislast liegt immer beim Hintermann.