Sie ist die Bibel der Autofahrer: die Straßenverkehrsordnung , kurz StVO. Verantwortlich für die Einführung ist vor 85 Jahren unter anderem SS- und Polizei-Chef Heinrich Himmler. Regeln gab es zwar schon vorher in Form der Reichs-Straßenverkehrs-Ordnung. Aber die ist dem "modernen" Verkehr nun nicht mehr gewachsen – und wird durch neue Regeln abgelöst, von denen manche Jahrzehnte Bestand haben.

Schon damals geht es um Rücksichtnahme, Tempo, Abstand, Überholen, Abbiegen, um Verkehrszeichen und ums Parken. "Rechts vor links" gilt schon damals. Mit der Ausnahme, dass Kraftfahrzeuge stets Vorfahrt vor anderen Verkehrsteilnehmern ohne Motor haben. Also etwa Fahrradfahrern.

"Hebung der Verkehrszucht"

Vorgeschrieben sind "amtlich geprüfte Rückstrahler" ebenso wie "weiße oder schwach gelbe Laternen" vorn am Wagen. Auch Strafen gibt es natürlich, erläutert in Paragraf 6 unter der Überschrift "Maßnahmen zur Hebung der Verkehrszucht auf den Straßen". Im gruseligsten Behördendeutsch heißt es da: "Der Reichsführer SS und Chef der Deutschen Polizei (...) kann durch allgemeine Anordnungen bestimmen, daß Verkehrsteilnehmer, welche die Verkehrsvorschriften nicht beachtet haben, durch polizeiliche Verfügung besonderen Maßnahmen unterworfen werden."

Züge, Motorräder und Autos sind im zeitgenössischem Stil gezeichnet. Was es damals noch nicht gibt: ein Stoppschild.

Haltzeichen statt Stoppschild

In der ersten Novelle Ende 1938 wird die Einführung des "Halt"-Zeichens beschlossen, einer Art Vorgänger des "Stop"-Schilds. Heute ebenfalls aus der Zeit gefallen wirkt das blaue Schild mit rotem Kreuz. Es wies auf einen "Hilfsposten" hin – das waren Bewohner in Straßennähe, die in Notfällen ihre freiwillige Hilfe anboten. Etwa ihr Telefon zur Verfügung stellten.