Zu dem Einsatz am 14.04.2018 auf der #A92 müssen wir noch ein Video nachreichen, das wir euch nicht vorenthalten wollen. Die Anfahrt zur Unfallstelle und die gebildete #Rettungsgasse überraschte einige Helfer an Bord unseres Fahrzeuges trotz Ihrer Jahrzehnte langen THW-Erfahrung so sehr, dass sie dies nur mit den Worten „Das habe ich ja noch nie gesehen“ kommentieren konnten. Genau SO funktioniert eine Rettungsgasse. Vielen Dank an die Verkehrsteilnehmer auf der A92. Nur so konnten die Rettungskräfte des BRK's, Freiwillige Feuerwehr Erding, Freiwillige Feuerwehr Eitting und des THW-Freising zügig und ohne Hinternisse zur Einsatzstelle vorrücken und verloren keine Wertvolle Zeit um Hilfe zu leisten. Wir finden, zwischen den ganzen Negativschlagzeilen mit nicht gebildeten Rettungsgassen darf man dieses überaus positive Beispiel nicht ungezeigt lassen. (BP)