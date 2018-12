In der ADAC-Pannenstatistik steht sie als Pannen-Ursache ganz oben: die Autobatterie. Jeder dritte Einsatz der Pannenhelfer ist auf einen schlappen Akku zurückzuführen. Und gerade im Winter drohen vielen Autofahrern wieder streikende Autobatterien. Um solchen Ausfällen vorzubeugen, braucht die Autobatterie die richtige Pflege.

Diese Batterie ist mehr als 100 Jahre alt. Doch die grundsätzliche Konstruktion mit Platten und Polen hat sich nicht geändert.

Ein wichtiger Punkt in der Batteriepflege ist Sauberkeit:Dementsprechend sollte regelmäßig geprüft werden, ob die Kontakte und Anschlüsse sauber sind. Was Batterien überhaupt nicht mögen, ist die Tiefenentladung. Wurde zum Beispiel das Licht für längere Zeit angelassen oder der Wagen lange nicht gefahren, sinkt die Spannung in einen kritischen Bereich, die Kapazität nimmt stark ab – manchmal bis zum Totalausfall. Daher Batterien niemals im entladenen Zustand stehen lassen, sondern sofort aufladen. Denn je länger die Spannung im kritischen Bereich bleibt, desto stärker wird die Batterie geschädigt. Deswegen ist auch empfehlenswert, eine wenig oder nur im Kurzstreckenbetrieb genutzte Batterie regelmäßig an ein Ladegerät anzuschließen.