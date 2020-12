ieals Konjunkturspritze im zweiten Halbjahr 2020 haben viele Deutsche fürgenutzt. Dazu gehörten Hunderttausende Neuwagen . Doch derkönnte jetzt für viele ein Problem sein: Findet diedes neuen Wagens erststatt, ist wieder dievonfällig. Das macht bei einem Preis von 33.580 Euro (so viel kostete ein Neuwagen 2019 durchschnittlich) rund 850 Euro Mehrkosten ( so wird der Unterhalt berechnet ). Wer muss die tragen? Im Idealfall niemand: Klappt die, kann der Kunde sein Auto mit neuem Kennzeichen abholen und nach Hause fahren. Denn der entscheidende Termin für die jeweils gültige Mehrwertsteuer ist nicht der Tag des Kaufvertragabschlusses, sondern das Datum der. Doch vielesind nach dem neuen harten Lockdown im. "Wir können derzeit nicht garantieren, dass neue Aufträge alle wie geplant durchgeführt werden können", schrieb der bundesweit tätige Zulassungsdienst Kroschke vorsorglich vor Weihnachten auf seiner Website.

Was ist mit Autos, diewerden können? Findet die Übergabe erst nach dem 31. Dezember statt, kommt es auf dasan – wichtig für Autokäufer ist dann die Formulierung im Kaufvertrag: "Ist einim Vertrag vereinbart, dann", so eine ADAC-Sprecherin. Ist dagegen im Vertrag von einemdie Rede, dann muss derdie fehlenden drei Prozent ans Finanzamt. Lautet der Vertrag auf einen Kaufpreis zuzüglich der, muss derdie dann gültigenbezahlen, wenn die Übergabe 2021 stattfindet.

Der Autohändlerverband ZDK sagt dazu: "Je nach Umsetzung des Lockdowns durch die Bundesländer sind in der Regel sowohl die Auslieferung bereits verkaufter Fahrzeuge als auch der Onlineverkauf weiter zulässig." Wenn man– auch online – noch in den Genuss des geltenden Mehrwertsteuersatzes vonkommen möchte,laut ZDK die. Der ZDK-Sprecher: "Der Kunde kann das Fahrzeug dann auch erst im kommenden Jahr zulassen." Heißt:, denn auf öffentlichem Grund darf nur ein zugelassenes Fahrzeug geparkt werden. Viele Neuwagenbesitzer haben jedoch keine private Garage oder genug Platz in ihrer Auffahrt. Hierzu muss mit dem Autohaus ein eigenergeschlossen werden, um Haftungsfragen zu klären. "Es liegt im Interesse der Betriebe, eine solche Lösung anzustreben", so der Mann vom ZDK.