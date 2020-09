Autokredit: Kann ich mir dieses Auto leisten?

Beim Autokredit sollten neben der Rate auch Zusatzausgaben wie Versicherung und Wartung einkalkuliert werden.

Im ersten Schritt muss man klären, wie viel Geld im Monat nach Abzug aller Fixkosten tatsächlich zur Verfügung steht. Nur so lässt sich herausfinden, welche monatliche Rate man sich leisten kann. Zuerst notiert man alle monatlichen Einnahmen, dann die Ausgaben. Nicht vergessen werden sollten bei den Ausgaben auch die variablen Kosten wie Futter für Haustiere, Freizeitaktivitäten, Urlaube oder Bekleidung.Unsere Empfehlung: Wer Schwierigkeiten mit dieser Auflistung hat, kann seine Kontoauszüge zur Hilfe nehmen. Dort lassen sich die Ein- sowie Ausgaben gut nachvollziehen. Ist die Differenz ausgerechnet, kann man überlegen, wie viel Geld man für die monatliche Rate fürs Auto ausgeben will. Dabei sollte nie der gesamte Überschuss in die Rate fließen. Es sollte stets noch ein finanzieller Puffer für unvorhergesehene Ausgaben übrig bleiben. Zudem müssen auch die Nebenkosten eines Autos einkalkuliert werden. Schließlich benötigt das Fahrzeug Kraftstoff oder auch Inspektionen.Wichtig ist in diesem Fall, dass Sonderrückzahlungen ohne weitere Kosten möglich sind. ( Mehr Infos zu Barzahler-Rabatt und Autokredit .)