ei Autoposern handelt es sich in der Regel um Fahrer hochmotorisierter Autos, die fernab jeder Vernunft nach Aufmerksamkeit lechzen. Sei es durch waghalsige Fahrmanöver oder ohrenbetäubende Motorgeräusche. Ein schillerndes Beispiel für diese Zunft ist der, der nun im bayerischen Amberg die Polizei auf den Plan rief. Eine Lautstärke-Messung des getunten US-Cars ergab den– und das im Stand! Das ist vergleichbar mit einem in der Nähe startenden Flugzeug oder einem Rockkonzert.

Der Ford Mustang wurde ordentlich aufgemotzt und komplett schwarz lackiert.

Tuning-Zubehör bei Amazon Felgen Heckspoiler Folie Abgasanlage Gewindefahrwerk

Die Beamten hatten in der Nacht zum 14. Juni mehrere Hinweise auf Lärmbelästigung im Bereich der Bundesstraße 85 erhalten.Nach einer kurzen Verfolgungsjagd stoppten die Polizisten den Mustang und kontrollierten Wagen und Fahrer. Hierbei handelte es sich um ein Modell der aktuellen Generation mit fünf Liter großem Achtzylinder-Motor, das noch mal ordentlich aufgemotzt worden war. Der Lenker und Besitzer des US-Cars, ein 21-jähriger Amerikaner, hatte allerdings nicht nur optisch am komplett schwarz lackierten Auto nachjustiert.Nur so konnte der Mustang einen derart ohrenbetäubenden Krach entwickeln! Doch damit ist jetzt Schluss, das Lärm-Monster hat vorerst ausgebrüllt.Die Ermittlungen laufen.